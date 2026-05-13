«Радость детям и учителям»: Андрей Воробьев проверил ход капремонта школы в Орехово-Зуеве
Капитальный ремонт основного здания школы № 16 в Орехово-Зуеве должен завершиться к 1 сентября. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«По всей стране в рамках указа президента ведется не только строительство новых школ, что, безусловно, радует, но и капитальный ремонт объектов, которые нуждаются в дополнительном внимании. Это приносит радость и детям, и их родителям, и учителям. В Орехово-Зуеве новые школы после капремонта открываются не только в самом городе, но и в малых населенных пунктах округа. Сейчас в работе четыре, а также колледж. К капремонту основного корпуса СОШ № 16 мы приступили осенью прошлого года. И уже 1 сентября она должна быть готова к приему учеников», — отметил он.
Здание возвели в 1977 году, и почти за полвека в нем ни разу не было капитального ремонта. Поскольку оно перестало справляться с нагрузкой, к нему в 2021 году пришлось сделать пристройку, в которую переехала начальная школа.
Пока работы не завершились, занятия в школе идут в две смены. В здании обновят фасад, коммуникации и кровлю, а также оборудуют его современной техникой.
«Сюда пойдут ребята основной и старшей школы. Здесь будет большой спортивный зал, актовый зал для проведения концертов, фестивалей, смотров, который мы очень ждем, появится современное оборудование, специализированные кабинеты биологии, химии, физики и информатики», — рассказала директор школы Ольга Глазнева.
Всего за пять лет по президентской программе в городском округе капитально отремонтировали 16 учебных заведений, в том числе три детских сада. Сейчас работы ведутся в городской школе номер 20, а также во втором корпусе школы номер 1 в Дрезне и школе номер 10 в деревне Кабаново.
В ближайшее время планируют обновить техникум в Ликино-Дулеве и сделать там же пристройку к лицею. Кроме того, в следующем году хотят завершить капремонт ФОКа спорткомплекса номер 1 школы «Феникс» и открыть новый стадион «Русич».
Серьезную работу ведут и в части благоустройства. В прошлом году в округе открыли новый лесопарк «Стрелки», в этом году благоустроят парк Ликинского автобусного завода, а также обновят Октябрьскую площадь и центральный бульвар.