Андрей Воробьев представил программу зимних выставок в музеях Подмосковья

В Подмосковье стартовал насыщенный сезон зимних культурных мероприятий для местных жителей и туристов. О том, какие уникальные выставки можно будет посетить в регионе в ближайшие месяцы, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

В декабре, январе и феврале Московская область традиционно принимает множество гостей из других регионов России. Им предлагают различные виды отдыха — от активного в парках и других общественных пространствах, до спокойного, позволяющего обогатиться духовно и получить новые знания.

Сразу в нескольких музеях Подмосковья открываются уникальные выставки, на которые можно будет попасть, в частности, по «Пушкинской карте».

«Это прекрасная возможность познакомиться с творчеством Рериха в Звенигородском музее-заповеднике, полюбоваться пейзажами Левитана в Музее-заповеднике „Мелихово“ в Чехове или Саврасова в „Новом Иерусалиме“ в Истре», — рассказал Андрей Воробьев. Экспозиции в «Новом Иерусалиме» Любой желающий сможет найти выставку по собственному вкусу. Так, в «Новом Иерусалиме» уже работает выставка «Лаки. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстера и Холуй», где представлено около 300 произведений свыше 50 отечественных художников. Посетители могут увидеть не только шкатулки, панно и декоративные тарелки, но также иконы и украшения.

Выставку, которая будет работать до 24 мая, открыли в честь 230-летия Федоскинского промысла при поддержке Всероссийского музея декоративного искусства, Ивановского художественного музея, Палехского и Холуйского музеев, музея-заповедника «Усадьба Мураново» и коллекционеров.

В Истре 23 декабря откроют выставку «Саврасов и тишина», которая будет приурочена к 195-летию со дня рождения именитого художника. Гостям покажут 60 работ, которые прибудут, в частности, из Третьяковской галереи и Русского музея. В экспозиции также будут представлены картины Архипа Куинджи, Исаака Левитана, Аполлинария Васнецова и других мастеров. Посетить ее можно будет до 31 мая. Фестиваль в Зарайске «А в Зарайске в ноябре стартовал городской фестиваль современного искусства „Перезагрузка“, в рамках которого помимо выставки, где представлены работы более 20 художников, для посетителей проходят различные лекции, мастер-классы и так далее», — отметил глава региона.

Мероприятие продлится до 9 января. Главная выставка фестиваля «Дом от погреба до чердака» открыта в арт-пространстве «ЦЕХЪ».

Кроме того, в Доме Мачтета доступны экспозиции «Вино из одуванчиков» и фотовыставка «Наличники Зарайска», где можно увидеть снимки деревянной архитектуры XIX века. Рерих, Левитан и Айвазовский В Звенигородском музее-заповеднике с 4 декабря работает выставка «Рерих. В поисках „небесного Звенигорода“», где можно увидеть 40 полотен художника, предоставленных Русским музеем. Среди работ — «Весна священная», гималайские пейзажи и другие картины признанного мастера.

Для более полного погружения в творчество живописца полотна сопровождают цитаты из литературных произведений и дневников Рериха. Посетить экспозицию можно до 24 мая.

Ценителей искусства может заинтересовать выставка «Левитан и Чехов: поэтика пейзажа», которая будет действовать с 17 декабря по 4 июня в Музее-заповеднике «Мелихово». В новом камерном пространстве представят 24 этюда художника из разных собраний.

Кроме того, до 11 января можно посетить экспозицию «Море великих. От Айвазовского до Кандинского» в Серпуховском историко-художественном музее. Любители живописи смогут детально рассмотреть 70 полотен великих художников XIX — начала XX веков, а также советского периода.