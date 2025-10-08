Андрей Воробьев предложил ввести новые программы поддержки аграриев Подмосковья

В России продолжается обновление парка сельскохозяйственной техники, однако развитие отрасли требует более оперативных перемен. О вызовах, с которыми сталкиваются аграрии Подмосковья, рассказал губернатор Андрей Воробьев на пленарном заседании 27-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».

Уровень энерговооруженности в России сейчас ниже, чем в ведущих сельскохозяйственных государствах. По словам Андрея Воробьева, этот показатель по стране составляет около 155 лошадиных сил на 100 гектаров, а в Московской области превышает 180. В то же время в Белоруссии он достигает 700 лошадиных сил на 100 гектаров, в Европе — 900, а в США — 1600.

При этом около 40% тракторов и треть зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов уже отработали свой амортизационный срок. Темпы обновления техники снижаются третий год подряд. Как подчеркнул губернатор Московской области, это напрямую связано с ростом стоимости сельскохозяйственных машин и высокой кредитной ставкой, из-за чего приобрести новую технику многим предприятиям становится крайне сложно.

В Подмосковье аграриям оказывают поддержку за счет регионального бюджета. В частности, власти компенсируют от 20 до 50% стоимости техники.

Кроме того, совместно с предприятием «Росагролизинг» в регионе реализуют программу по авансированию части первоначального платежа. Средства направляют компании напрямую, что позволяет сократить сроки поставки машин.

Тем не менее этих мер недостаточно, чтобы существенно повлиять на ситуацию.