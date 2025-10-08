Андрей Воробьев предложил ввести новые программы поддержки аграриев Подмосковья
В России продолжается обновление парка сельскохозяйственной техники, однако развитие отрасли требует более оперативных перемен. О вызовах, с которыми сталкиваются аграрии Подмосковья, рассказал губернатор Андрей Воробьев на пленарном заседании 27-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».
Уровень энерговооруженности в России сейчас ниже, чем в ведущих сельскохозяйственных государствах. По словам Андрея Воробьева, этот показатель по стране составляет около 155 лошадиных сил на 100 гектаров, а в Московской области превышает 180. В то же время в Белоруссии он достигает 700 лошадиных сил на 100 гектаров, в Европе — 900, а в США — 1600.
При этом около 40% тракторов и треть зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов уже отработали свой амортизационный срок. Темпы обновления техники снижаются третий год подряд. Как подчеркнул губернатор Московской области, это напрямую связано с ростом стоимости сельскохозяйственных машин и высокой кредитной ставкой, из-за чего приобрести новую технику многим предприятиям становится крайне сложно.
В Подмосковье аграриям оказывают поддержку за счет регионального бюджета. В частности, власти компенсируют от 20 до 50% стоимости техники.
Кроме того, совместно с предприятием «Росагролизинг» в регионе реализуют программу по авансированию части первоначального платежа. Средства направляют компании напрямую, что позволяет сократить сроки поставки машин.
Тем не менее этих мер недостаточно, чтобы существенно повлиять на ситуацию.
Может быть, стоит рассмотреть возможность дополнительных федеральных программ или принятие соответствующих решений на федеральном уровне, которые позволят сделать сельхозтехнику, прежде всего отечественную, доступней для наших аграриев.
Андрей Воробьев
Губернатор Подмосковья
Глава региона выразил уверенность, что только совместными усилиями можно добиться существенного ускорения обновления парка техники и укрепить конкурентоспособность российского агропромышленного комплекса.
Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» в 2025 году пройдет с 8 по 11 октября в «Тимирязев центре» в Москве. Среди основных тем заседаний, дискуссий и круглых столов: цифровизация сельского хозяйства как инструмент повышения производительности АПК, технологическое лидерство, законодательство в сфере селекции и семеноводства, перспективы сотрудничества России и стран Западной Африки в сфере АПК, обеспечение кибербезопасности в АПК с учетом развития технологии искусственного интеллекта.