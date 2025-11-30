Андрей Воробьев поздравил многодетную семью Назыровых с Днем матери
В День матери губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил семью Назыровых в Красногорске. У Евгении и ее супруга Романа восемь детей, двое из которых приемные. Накануне праздника семья получила Орден «Родительская доблесть».
«Я приехал, чтобы поздравить с праздником Евгению Александровну и в ее лице всех наших мам, особенно многодетных, кто достойно, от души, от всего сердца воспитывает детей. Вы — особенная семья, которая вырастила героя. Хочу вас поблагодарить и сказать, что мы берем с вас пример. Ну, а деткам пожелать, чтобы все их самые смелые мечты сбылись», — подчеркнул Воробьев.
Евгения рассказала, что всегда мечтала о большой семье и была уверена, что первым у нее родится сын Андрей. Когда мальчика крестили, священник сказал, что он станет воином. Так и произошло — Андрей Назыров проявил мужество в ходе специальной военной операции и погиб, защищая своих товарищей и страну.
«Андрей всегда был примером для подражания. Хороший старший брат — это большая редкость. Мы были очень близки, дополняли друг друга. Мне особенно запомнились вечера, которые мы проводили вместе — постоянно что-то обсуждали, читали друг другу свои стихи, делились мыслями. Андрей был моей поддержкой, соратником, и я знала — если что-то в моей жизни случится, он всегда придет на помощь», — рассказала сестра героя Марьяна Назырова.
Андрей серьезно занимался боевыми искусствами, имел черный пояс по кудо и хотел стать военным корреспондентом. После школы поступил в Московский политех на журналистику, но позже решил пройти службу и заключил контракт. Он попал в спецназ и одним из первых отправился в зону СВО.
Свой последний бой он принял 28 марта 2022 года. Андрей и двое его товарищей обнаружили крупную группу противника — трое российских бойцов против сорока. У них был выбор: отойти или принять бой, чтобы отвлечь огонь от основного подразделения. Они выбрали бой.
За проявленное мужество Андрею Назырову посмертно присвоили Орден Мужества. Ему было 23 года. У него остались жена и сын, которого он не успел увидеть — ребенок родился через четыре месяца после его гибели. Мальчика назвали Романом — так Андрей хотел назвать сына.
«Ребята, которые сейчас на фронте защищают страну, продолжают путь Андрея, все они наши сыновья, братья, отцы.Мы собираем для них помощь и сами же отвозим. Ребята благодарят нас, а мы — те, кто в тылу — должны быть благодарны имза то, что они встали стеной за всех нас», — добавила мама Андрея Назырова Евгения.
В Красногорске в память о нем назвали сквер рядом с Чернево-Успенским прудом. Там установили памятный камень со строками из его стихотворения и девизом, которым он руководствовался: «Стране. Семье. Себе».
Родители Андрея создали благотворительный фонд «Восход надежды». Организация поддерживает спортивные, научные, творческие и образовательные проекты, а также помогает военнослужащим — волонтеры фонда уже совершили более 60 гуманитарных поездок. По словам Романа Назырова, к фонду присоединились волонтеры по всей стране. Активисты доставляют ребятам необходимые грузы, включая БПЛА, запчасти, инструменты, сварочные аппараты и многое другое.