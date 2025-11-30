Андрей Воробьев поздравил многодетную семью Назыровых с Днем матери

В День матери губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил семью Назыровых в Красногорске. У Евгении и ее супруга Романа восемь детей, двое из которых приемные. Накануне праздника семья получила Орден «Родительская доблесть».

«Я приехал, чтобы поздравить с праздником Евгению Александровну и в ее лице всех наших мам, особенно многодетных, кто достойно, от души, от всего сердца воспитывает детей. Вы — особенная семья, которая вырастила героя. Хочу вас поблагодарить и сказать, что мы берем с вас пример. Ну, а деткам пожелать, чтобы все их самые смелые мечты сбылись», — подчеркнул Воробьев.

Евгения рассказала, что всегда мечтала о большой семье и была уверена, что первым у нее родится сын Андрей. Когда мальчика крестили, священник сказал, что он станет воином. Так и произошло — Андрей Назыров проявил мужество в ходе специальной военной операции и погиб, защищая своих товарищей и страну.

«Андрей всегда был примером для подражания. Хороший старший брат — это большая редкость. Мы были очень близки, дополняли друг друга. Мне особенно запомнились вечера, которые мы проводили вместе — постоянно что-то обсуждали, читали друг другу свои стихи, делились мыслями. Андрей был моей поддержкой, соратником, и я знала — если что-то в моей жизни случится, он всегда придет на помощь», — рассказала сестра героя Марьяна Назырова.