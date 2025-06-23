Сегодня 11:45 Андрей Воробьев: Подмосковье подписало 46 соглашений на ПМЭФ 0 0 0 Фото: Александра Степанова Подмосковье

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На Петербургском международном экономическом форуме в этом году Подмосковье подписало 46 соглашений на общую сумму 300 миллиардов рублей. О планах по реализации проектов в регионе рассказал губернатор Андрей Воробьев.

В прошлом году Московская область заключила в рамках форума 35 договоров на 200 миллиардов рублей. «Такое количество соглашений стало возможном только тогда, когда мы увидели эффективность работы и свободных экономических зон. Их много, их у нас шесть. Это преимущество. Когда есть свободная экономическая зона, компания идет туда для того, чтобы не платить налог на прибыть, чтобы сконцентрировать условия своей работы на получении максимального результата», — пояснил Андрей Воробьев.

Воробьев указал на то, что реализация соглашений, заключенных на форуме, позволит создать в Московской области 15 тысяч рабочих мест.

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Новые технологии В рамках мероприятия особое внимание уделили умным технологиям. Так, были подписаны два договора и проведены три встречи, которые позволят внедрить робототехнику в разные сферы. В ГИП «Титан» начнут действовать промышленные роботы для сварочных работ. В особой экономической зоне «Ступино-квадрат» появятся роботы-погрузчики и шаттлы, которые уже сейчас действуют в индустриальном парке «Есипово». Кроме того, в регионе размышляют над стартом производства гуманоидных роботов. Важными для продовольственной безопасности не только Подмосковья, но и всей России станут новые инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса. В Сергиевом Посаде построят самую большую молочую ферму в стране. В Серебряных Прудах и Ступине возведут животноводческие комплексы, а в Кашире появится комплекс по производству яиц. Соглашения с иностранными партнерами

На форуме Московская область заключила ряд соглашений с иностранными партнерами. Совместные проекты в сферах фармацевтики и машиностроения будут реализованы совместно с Китаем. С турецкими партнерами регион договорился о строительстве завода по выпуску электротехнического оборудования в Дмитрове. По итогам форума расширилось и сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами. Компания «Фототех» построит производство окон, стекла и профилей в экономической зоне Халифа Абу-Даби (KEZAD).

Фото: Александра Степанова 1/2 Фото: Александра Степанова 2/2

Кроме того, один иностранный инвестор планирует выпускать в Дубне медицинские реагенты и оборудование, а другой намерен наладить производство дисков для сельскохозяйственной техники в «Есипово». «Отвечает прежде всего за конвертацию, реализацию проектов Екатерина Зиновьева со своим инвестблоком, ну и все отраслевики и главы. Очень важно разобраться, кто и почему приходит в ОЭЗ „Дубна“, кто приходит в наши индустриальные парки», — отметил Андрей Воробьев.