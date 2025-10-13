Андрей Воробьев: почти 4 тысячи машин привлекут к уборке дорог Подмосковья зимой

Подготовка дорожной инфраструктуры к зимнему сезону находится на особом контроле властей Московской области. О работе по обеспечению безопасного движения в холодный период рассказал губернатор Андрей Воробьев .

«Дороги всегда, а особенно зимой, требуют обслуживания. Тракторы, погрузчики, машины для разбрасывания песка — все это есть в арсенале наших дорожников. И очень важно, чтобы у них было взаимодействие с теми, кто работает на межквартальных проездах во дворах. Очистка, противогололедная обработка площадок, освещение и ежедневная приемка качества должны быть организованы на должном уровне», — подчеркнул Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Губернатор также обратил внимание на важность коммуникации с жителями.

«А информация для них должна быть четкой и понятной — где работают снегоуборочные бригады, какие интервалы на линиях, где возможны локальные задержки», — добавил глава региона.

Для обслуживания региональных трасс в зимний период задействуют свыше 2,7 тысячи единиц специальной техники и около двух тысяч специалистов.

Федеральные автомобильные дороги будут обслуживать свыше тысячи машин и 1,1 тысячи работников, привлеченных компаниями «Центравтомагистраль» и «Автодор».

Готовность парка техники для региональных нужд уже достигла 98%. К 15 ноября все комбинированные дорожные машины переоборудуют для противогололедной обработки, а к настоящему моменту к работе готовы уже 104.