Андрей Воробьев: почти 4 тысячи машин привлекут к уборке дорог Подмосковья зимой
Подготовка дорожной инфраструктуры к зимнему сезону находится на особом контроле властей Московской области. О работе по обеспечению безопасного движения в холодный период рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Общая протяженность дорожной сети региона превышает 45 тысяч километров.
«Дороги всегда, а особенно зимой, требуют обслуживания. Тракторы, погрузчики, машины для разбрасывания песка — все это есть в арсенале наших дорожников. И очень важно, чтобы у них было взаимодействие с теми, кто работает на межквартальных проездах во дворах. Очистка, противогололедная обработка площадок, освещение и ежедневная приемка качества должны быть организованы на должном уровне», — подчеркнул Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Губернатор также обратил внимание на важность коммуникации с жителями.
«А информация для них должна быть четкой и понятной — где работают снегоуборочные бригады, какие интервалы на линиях, где возможны локальные задержки», — добавил глава региона.
Для обслуживания региональных трасс в зимний период задействуют свыше 2,7 тысячи единиц специальной техники и около двух тысяч специалистов.
Федеральные автомобильные дороги будут обслуживать свыше тысячи машин и 1,1 тысячи работников, привлеченных компаниями «Центравтомагистраль» и «Автодор».
Готовность парка техники для региональных нужд уже достигла 98%. К 15 ноября все комбинированные дорожные машины переоборудуют для противогололедной обработки, а к настоящему моменту к работе готовы уже 104.
Приоритетом в работе станет очистка магистралей, подъездов к социальным объектам и транспортно-пересадочных узлов.
«Помимо этого у нас сформирована программа по обновлению техники. В рамках лизинга приобретем 217 машин — это тракторы, автогрейдеры, экскаваторы, бульдозеры, погрузчики, катки и другая техника. Первая партия должна поступить до конца января», — уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
По словам главы ведомства, с начала года закупили около 550 единиц техники малой механизации, предназначенной для уборки тротуаров и остановок общественного транспорта.
Особое внимание в регионе уделяют привлечению специалистов в дорожные службы. Бригады укомплектованы на 82%. Все вакансии планируют закрыть до начала зимы.