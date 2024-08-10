Андрей Воробьев побывал на финальной игре за Кубок Овечкина в Мытищах

В Подмосковье в шестой раз прошел хоккейный Кубок Овечкина. В этом году игры провели на двух площадках — «Красногорск Арене» имени Петрова и «Арене Мытищи» имени Шалимова. Поболеть за спортсменов на заключительном матче пришел и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Перед игрой он пожелал всем спортсменам удачи, а также отметил, что спорт помогает формировать характер, и, конечно, поблагодарил прославленного хоккеиста Александра Овечкина за его вклад в популяризацию спорта среди детей.

«Я хочу пожелать всем нашим детям, чтобы они занимались спортом, который помогает формировать характер. Мы со своей стороны понимаем, что должны делать все, чтобы такие возможности были. Мои слова благодарности Александру Овечкину за то, что шестой раз в Подмосковье проводится такое соревнование, ставшее традиционным. Хочу также сказать спасибо Вячеславу Александровичу Фетисову, всем нашим ветеранам. Многие ездят по городам, чтобы проводить матчи с нашими жителями. Это очень востребовано», — сказал губернатор.

В этом году в турнире участвовали 16 команд из Подмосковья, Москвы, Омска, Ярославля, Уфы и других городов. Между собой соревновались юные хоккеисты не старше 12 лет.

В финале встретились «Красная машина Юниор» и «Спартак». Обладателем Кубка Овечкина стала команда из Москвы.

«Огромная честь быть сегодня здесь, в Мытищах, на родине нашего выдающегося хоккеиста Виктора Ивановича Шалимова. Я, конечно же, хотел сказать отдельные слова благодарности Саше Овечкину и нашим ребятам. Ну, а благодаря губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву Московская область не случайно занимает первые места по развитию спорта», — отметил сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

В гала-матче сыграли команды Александра Овечкина и Вячеслава Фетисова. В состав первой вошли звезды НХЛ и КХЛ Евгений Малкин, Дмитрий Воронков, Егор Чинахов, Григорий Панин, Кирилл Марченко и другие именитые спортсмены.

А за команду Вячеслава Фетисова играли Алексей Касатонов, Илья Ковальчук, Алексей Морозов, Андрей Марков, Вячеслав Буцаев, Алексей Терещенко, Евгений Артюхин, Рафаэль Батыршин, Александр Гуськов.

«Спасибо, что нашли время, приехали, поддержали наши соревнования. Мои слова благодарности Андрею Юрьевичу Воробьеву за помощь в проведении турнира», — сказал Овечкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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