Андрей Воробьев: первый роботизированный распределительный центр «Магнита» открыли в Подмосковье

Первый роботизированный распределительный центр «Магнита» открылся в Подмосковье на территории индустриального парка «Южный». Там будут применять инновационные технологии, которые позволят упростить работу персонала и повысить ее эффективность. Губернатор Андрей Воробьев поздравил сотрудников с запуском и пожелал им успехов.

В строительство логистического комплекса инвестировали 10 миллиардов рублей, на предприятии создали более двух тысяч рабочих мест. Комплекс станет хабом для доставки товаров в 41 региональный распределительный центр.

«Наша задача — максимально стимулировать компании, чтобы на территории региона появлялись предприятия, которые производят роботов. Хочу поблагодарить „Комитас“ — это, по сути, первая ласточка в Подмосковье. Спасибо „Магниту“ за то, что не боится внедрять все новое, а также за создание рабочих мест. Желаю всем сотрудникам успехов, чтобы работа приносила вам удовольствие», — сказал губернатор.

По словам замглавы Минпромторга России Романа Чекушова, площадь распределительного центра составила 86 тысяч квадратных метров. Его особенностью стала почти полная роботизация: машины помогают сортировать, комплектовать и перемещать грузы. Компания планирует продолжать развиваться в этом направлении.

«Подмосковье у нас лидер не только в сфере торговли и предоставления логистических услуг. Московская область работает также над созданием технологичных производств. Вместе с командой губернатора Андрея Юрьевича Воробьева мы стараемся развивать на территории региона и производство роботов, и технологические решения, которые представлены в том числе в этом распределительном центре», — сказал Чекушов.