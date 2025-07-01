Андрей Воробьев: первый роботизированный распределительный центр «Магнита» открыли в Подмосковье
Воробьев дал старт роботизированному логистическому центру в Подмосковье
Первый роботизированный распределительный центр «Магнита» открылся в Подмосковье на территории индустриального парка «Южный». Там будут применять инновационные технологии, которые позволят упростить работу персонала и повысить ее эффективность. Губернатор Андрей Воробьев поздравил сотрудников с запуском и пожелал им успехов.
В строительство логистического комплекса инвестировали 10 миллиардов рублей, на предприятии создали более двух тысяч рабочих мест. Комплекс станет хабом для доставки товаров в 41 региональный распределительный центр.
«Наша задача — максимально стимулировать компании, чтобы на территории региона появлялись предприятия, которые производят роботов. Хочу поблагодарить „Комитас“ — это, по сути, первая ласточка в Подмосковье. Спасибо „Магниту“ за то, что не боится внедрять все новое, а также за создание рабочих мест. Желаю всем сотрудникам успехов, чтобы работа приносила вам удовольствие», — сказал губернатор.
По словам замглавы Минпромторга России Романа Чекушова, площадь распределительного центра составила 86 тысяч квадратных метров. Его особенностью стала почти полная роботизация: машины помогают сортировать, комплектовать и перемещать грузы. Компания планирует продолжать развиваться в этом направлении.
«Подмосковье у нас лидер не только в сфере торговли и предоставления логистических услуг. Московская область работает также над созданием технологичных производств. Вместе с командой губернатора Андрея Юрьевича Воробьева мы стараемся развивать на территории региона и производство роботов, и технологические решения, которые представлены в том числе в этом распределительном центре», — сказал Чекушов.
Логистический комплекс разделен на несколько секторов, среди них — зона для комплектации мелкоштучных заказов сети «Магнит Косметик». Она рассчитана на хранение более 35 тысяч видов продукции. Там после комплектации товаров короба поступают на конвейер для сортировки и отправки в магазины. В сутки линия способна перемещать более 60 тысяч коробок.
В состав распределительного центра входят зоны с разными технологиями распределения товаров. Один из них полностью автоматизирован. Там реализовали конвейерную систему роботизации и приступили к тестированию роборуки, которая способна полностью заменить физический труд при перемещении коробок с конвейера на отгрузочные паллеты, рассказал генеральный директор Евгений Случевский.
На складском комплексе также тестируют роботов для перемещения грузов от мест хранения до станции комплектации, погрузчиков, уборщиков и другие технологии. Как отметил учредитель и управляющий директор «Комитас» Давит Манукян, все решения были созданы в Подмосковье.
Компания продолжит внедрять роботизированные технологии. Так, в будущем в Коломне заработает сухой склад, где также будет реализована автоматизированная система хранения. До конца 2026 года «Магнит» вложит в роботизацию логистики пять миллиардов рублей.