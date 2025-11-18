Андрей Воробьев открыл новое здание городской прокуратуры в Солнечногорске

Новое здание городской прокуратуры открыли в Солнечногорске. В нем обустроили просторные светлые кабинеты и архив, а также установили современное оборудование. Это позволит специалистам работать в комфортных условиях, уделяя еще больше внимания важным для жителей вопросам, отметил губернатор Андрей Воробьев .

Площадь двухэтажного здания превысила тысячу квадратных метров. Его возвели по региональной госпрограмме. Объект удалось сдать на несколько месяцев раньше планируемого срока.

Новое здание почти в два раза больше старого. Там создали комфортные условия как для посетителей, так и для сотрудников: светлые кабинеты с современным оборудованием, помещение для работы с секретными документами, комнату приема жителей и архив.

«Московская область — большой, растущий регион. Здесь огромная хозяйственная, экономическая повестка. И все ветви власти работают, дополняя друг друга. Служба прокуратуры играет очень важную роль в этой системе. Она разбирается в самых разных сферах — это и ЖКХ, и нестационарная торговля, и другие серьезные вопросы», — отметил Воробьев.