Андрей Воробьев открыл новое здание городской прокуратуры в Солнечногорске
Новое здание городской прокуратуры открыли в Солнечногорске. В нем обустроили просторные светлые кабинеты и архив, а также установили современное оборудование. Это позволит специалистам работать в комфортных условиях, уделяя еще больше внимания важным для жителей вопросам, отметил губернатор Андрей Воробьев.
Площадь двухэтажного здания превысила тысячу квадратных метров. Его возвели по региональной госпрограмме. Объект удалось сдать на несколько месяцев раньше планируемого срока.
Новое здание почти в два раза больше старого. Там создали комфортные условия как для посетителей, так и для сотрудников: светлые кабинеты с современным оборудованием, помещение для работы с секретными документами, комнату приема жителей и архив.
«Московская область — большой, растущий регион. Здесь огромная хозяйственная, экономическая повестка. И все ветви власти работают, дополняя друг друга. Служба прокуратуры играет очень важную роль в этой системе. Она разбирается в самых разных сферах — это и ЖКХ, и нестационарная торговля, и другие серьезные вопросы», — отметил Воробьев.
Прокуратура занимается контролем строительства социальных учреждений и модернизации ЖКХ, следит за расселением аварийных домов, оказывает поддержку в части миграционной политики, ликвидации стихийных торговых точек, ограничении продажи алкоголя во дворах.
За содействие в строительстве нового здания губернатора поблагодарил главный прокурор Подмосковья Сергей Забатурин.
«Убежден, что в таких условиях повышается и культура профессиональной деятельности. Коллеги из Солнечногорской городской прокуратуры, безусловно, и дальше будут эффективно защищать права и интересы наших граждан, отстаивать законные интересы нашего государства», — отметил он.
Одно из важных направлений работы ведомства — оказание помощи участникам СВО и их семьям. Сотрудники прокуратуры следят за своевременностью выплат и оказанием необходимой социальной поддержки, решают вопросы реабилитации, лечения и многие другое.
«Очень приятно, что в Солнечногорске теперь есть современное комфортное здание. В вашем лице хочу поблагодарить всех коллег за работу и еще раз подчеркнуть важность взаимодействия и сотрудничества», — сказал губернатор.