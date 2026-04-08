Сегодня 17:39 Андрей Воробьев: около 500 тысяч детей отдохнут в лагерях Подмосковья летом

Подготовка к летней оздоровительной кампании началась в детских лагерях Подмосковья. В этом году в них отдохнут около полумиллиона ребят. Всего будут открыты более тысячи площадок, включая пришкольные лагеря и загородные комплексы, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Лагеря подготовят разнообразные программы со спортивными играми, творческими занятиями и экскурсиями. Особое внимание уделят детям из семей участников СВО. В этом году, помимо «Литвиново», их примут еще два современных центра.

Мы стараемся делать так, чтобы каждый ребенок провел время интересно и с пользой: организуем спортивные игры, творческие мастер-классы, экскурсии, турпоходы. Андрей Воробьев

Всего в этом году будут работать 125 загородных комплексов и порядка 900 пришкольных лагерей. Для любителей туризма подготовят палаточные городки, где ребят будут учиться разводить костры, ориентироваться на местности и прокладывать маршруты. В домах культуры откроют дневные смены, где предложат мастер-классы и спортивные активности.

Продолжительность отдыха в детском лагере составляет от 14 до 21 дня. Ребятам предоставляют пятиразовое питание. Отдых для детей участников СВО Дети из семей бойцов СВО смогут отдохнуть в трех лагерях. Так, в «Литвиново» им предложат разнообразный досуг, а также возможности для укрепления здоровья: соляные пещеры, бассейны и физиокабинеты. Они смогут играть в боулинг, участвовать в театральных постановках, заниматься рукоделием и ходить в походы. На базе центра также регулярно проводят встречи с космонавтами, летчиками и другими интересными людьми.

В лагере «Левково» откроют десятки разнообразных кружков, включая робототехнику, хореографию и многое другое. На территории будут проводить квесты и спортивные эстафеты. «В этом году организуем отдых для семи тысяч ребят из семей наших героев — это вдвое больше, чем в прошлом. Смены для них будут проходить в „Литвиново“ в Наро-Фоминском округе, а также в лагерях „Левково“ в Пушкино и имени 28 Героев Панфиловцев в Волоколамске», — сказал Воробьев.

В лагере имени 28 Героев Панфиловцев дети будут посещать экскурсии по историческим местам, участвовать в военно-патриотических играх и уроках, учиться стрелять из лука и метать гранаты. Ребятам из семей участников СВО, а также инвалидам и детям из малообеспеченных семей предоставляют бесплатные путевки. Льготники также могут получить компенсацию за санатории. Заявления на поддержку принимают до 10 ноября через «Госуслуги».