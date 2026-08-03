03 августа 2026 17:58 Андрей Воробьев: обновленный коллектор в Видном запустят к ноябрю Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Подмосковье

Андрей Воробьев

Коллекторы

Ремонтные работы

Видное

Подмосковье

Коллектор главной канализационной насосной станции Видного до МКАД реконструируют этой осенью. Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с депутатом Госдумы Романом Терюшковым проинспектировал ход работ.

В Видном проживает 80 тысяч человек, и для обеспечения качественной воды и канализации требуется кардинальное обновление сетей. «В городе проживает 80 тысяч человек, и чтобы обеспечить качественную воду, качественную систему канализации, нужно кардинально обновить сети. Сделать это позволит реализация данного проекта. Запустить коллектор строители обещают в ноябре», — сказал губернатор. В регионе действует большая федеральная программа модернизации очистных сооружений — в работе находятся 29 объектов, 17 из которых имеют мощность более 10 тысяч кубометров в сутки.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Реконструкция коллектора в Видном ведется в рамках соглашения между Московской областью и Москвой, поскольку системы регионов объединены: часть питьевой воды Видное получает из столицы, а стоки направляются на очистку в московскую систему. Со временем старых мощностей стало недостаточно, поэтому было принято решение увеличить объем подачи воды и приема стоков, а также обновить сети. Подмосковье реконструирует коллектор, а Москва построит новый водовод протяженностью 5,4 километра. На площадке сейчас трудятся порядка 50 рабочих и 15 спецмашин. Готовность объекта составляет 76%, проложено более 3,8 километра нового коллектора. Специалистам предстоит уложить еще 1,5 километра труб и построить две монолитные камеры. «После ввода в эксплуатацию нового коллектора увеличится его пропускная способность, срок службы объекта, появится возможность подключения новых абонентов», — отметил руководитель проекта АО «ГК „ЕКС“ Михаил Лысенко. Конструкция состоит из двух параллельных ниток, что позволит не останавливать систему на время обслуживания или ремонта. После ввода в эксплуатацию пропускная способность увеличится с 40 до 50 тысяч кубометров в сутки. Терюшков отметил, что это улучшит условия водоотведения для жителей города и прилегающих территорий.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области