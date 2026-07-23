Андрей Воробьев: обновленную котельную «Красная Поляна» в Лобне запустят осенью

Программу модернизации теплоснабжения в преддверии осени реализуют во всех округах Подмосковья. До 2030 года по концессионному соглашению с «ТЭК-10» в Лобне запланировали капитально отремонтировать четыре котельные, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Два объекта — в микрорайонах Луговая и Катюшки — начали работать в 2024 году. Сейчас в округе продолжают переоснащать районную тепловую станцию «Красная Поляна», где специалисты уже заменили три котла. Процесс работ проверили Андрей Воробьев и первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Денис Кравченко. «Спасибо нашим отечественным производителям — они делают надежные котлы, которые хорошо себя зарекомендовали. Но понятно, что кроме самого теплоисточника важно все, что касается распределительных сетей (пожалуй, сейчас это выходит на первый план) и, конечно, магистральных сетей. В каждом округе идет подготовка к зиме. Наша задача — в сентябре завершить львиную часть программы по тепло-, водо-, электроснабжению, ведь это все звенья одной цепи», — подчеркнул глава региона.

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Губернатор обратил внимание на внедрение автоматизации, особо отметив системы, позволяющие анализировать данные. Он также поблагодарил всех, кто принимает участие в обеспечении надежности теплоснабжения.

«Отрадно, что при модернизации используется исключительно надежное оборудование отечественного производства: это лучшая гарантия того, что в домах жителей нашего города круглый год будут тепло и уют. Мы обсудили с энергетиками и дальнейшие шаги», — отметил Денис Кравченко. Обновление тепловой станции «Красная Поляна» РТС «Красная Поляна» ввели в эксплуатацию в 1980-м году. Сейчас объект обеспечивает как теплом, так и горячей водой 75 многоквартирных домов, где проживают 17 тысяч человек, а также 11 социальных объектов, среди которых поликлиники, детские сады и школы. «Мы увеличиваем мощность котельной — с 60 до 69 мегаватт. У нас три новых котла по 23 мегаватта каждый, смонтировано насосное оборудование и система химической водоочистки. Сейчас ведем монтаж и обвязку трубопроводов. Установим также дымоходы и вспомогательное оборудование», — подчеркнул заместитель главного инженера подрядной организации Александр Васильев. На станции, где работы выполнили уже на 75%, предусмотрели автоматизацию и умную диспетчеризацию, что позволяет в режиме реального времени следить за ее корректной работой.

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На объекте 20 сентября проведут пусконаладочные работы.

«После завершения модернизации эта котельная станет практически полностью новой. Она будет готова к работе уже в сентябре, к началу отопительного сезона. Самое главное, что почувствуют жители, — это значительное повышение качества ресурса. Полная замена оборудования позволит нам уйти от рисков аварийных ситуаций и обеспечить стабильную работу источника, сведя перебои с подачей тепла к минимуму», — рассказала руководитель филиала «ТЭК-10» в Лобне Виталий Кривошеев. На станции работают как опытные инженеры, так и будущие специалисты, в том числе практикант Алексей Климов — ветеран специальной военной операции. Вернувшись с передовой, он решил полностью изменить свою жизнь и освоить сферу энергетики. «Профессия для меня совершенно новая, поэтому активно изучаю современные технологии и оборудование. Сложности в обучении, конечно, есть, но уверен, что со всем разберусь. Тем более что к этой котельной подключен и мой дом, поэтому я особенно заинтересован в том, чтобы после реконструкции все работало надежно и стабильно», — поделился Алексей Климов. Какой будет после обновления РТС «Лобня» Капитальный ремонт проходит и на районной тепловой станции «Лобня» — крупнейшей в округе. Объект обеспечивает подачу тепла в 365 многоквартирных домов и примерно на 50 соцобъектов.

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Запланировано обновление оборудования, систем водоподготовки и насосов. Работы завершат в 2028 году.