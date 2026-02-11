Сегодня 15:43 Андрей Воробьев: обновленную Каширскую ГРЭС запустят в 2028 году 0 0 0 Фото: Александра Степанова Подмосковье

В Подмосковье продолжается масштабное обновление энергосистемы — Каширская ГРЭС после модернизации станет одним из главных поставщиков электричества в регионе. О том, как продвигается реализация проекта и почему он особенно важен для региона, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Историческая роль Каширской ГРЭС На момент запуска станция считалась второй по мощности в Европе. Почти столетие спустя, в сентябре 2021 года, по президентской программе стартовала ее масштабная реконструкция. В рамках проекта на площадке возведут три современных энергоблока: два мощностью по 450 мегаватт запустят в 2028 году и еще один — на 480 мегаватт — в 2030. После завершения работ предприятие станет одним из ключевых источников энергии для региона. Кроме того, модернизация создаст около 500 рабочих мест.

Андрей Воробьев посетил Каширу и проверил, как продвигаются работы.

«В начале XX века Каширская ГРЭС обеспечила прорыв, индустриализацию огромного Московского региона. Сейчас технологии изменились. Мы каждый год бьем пики по электропотреблению — цифровая экономика, новые предприятия нуждаются в электричестве. Сегодня нет региона, который бы не испытывал большой запрос и по центрам обработки данных. Все это тоже требует энергопотребления», — пояснил Андрей Воробьев. Обновление станции, в частности, позволит более стабильно поставлять электричество столичному региону и предприятиям. «Этот проект мы поддерживали с самого первого дня. Его особенность в том, что над ним полностью работают российские инженеры, конструкторы, строители. Задача — чтобы в 2028 году станция заработала. Это первый этап. А далее будет продолжение», — уточнил губернатор. Отечественные комплектующие Все ключевые агрегаты для станции — генераторы, трансформаторы и турбины — произведены в России. Так, современные газовые турбины весом около 200 тонн выпускают в Санкт-Петербурге на заводе «Силовые машины». Ранее подобное оборудование приобретали за границей.

«На сегодняшний день на площадке — порядка 1,5 тысячи человек, включая инженерно-технический персонал. Работы ведутся круглосуточно в двухсменном режиме. Сегодня мы уже перешли из фазы общестроительных работ в фазу монтажа основного технологического оборудования — как тепломеханического, так и электротехнического», — отметил директор обособленного подразделения «Энергосети» Сергей Герасимов.

Технологическое оснащение Параллельно монтируют умную электронику, которая будет управлять высоким напряжением. Строители возводят вспомогательные объекты, устанавливают системы охлаждения и прокладывают новый водопровод.

«Когда-то мы были первой по мощности станцией в стране, и сейчас продолжаем эту традицию. Каширская ГРЭС первая в России строит парогазовую установку на основе газовых турбин большой мощности, сделанных целиком в России. Наша электростанция очень важна для потребителей не только Московского региона, но и для всей энергосистемы России», — подчеркнул генеральный ООО «Интер РАО-Инжиниринг» Игорь Опалин. Дальнейшие планы

Уже совсем скоро Каширская ГРЭС войдет в пятерку флагманов подмосковной энергетики — в компании с Шатурской, Загорской, а также двумя крупными ТЭЦ. «Уже принято решение о строительстве третьего энергоблока Каширской ГРЭС. Он также будет полностью на российском оборудовании. Две газовые турбины произведут в Санкт-Петербурге, паровую турбину — в Екатеринбурге, котлы-утилизаторы — в Барнауле, а генераторное оборудование — в Новосибирске. Проект планируем начать в ближайшее время», — рассказал директор станции Дмитрий Ворожев. Энергосистема Подмосковья сегодня состоит из 30 станций и ТЭЦ, 565 подстанций и почти 200 тысяч километров сетей. По потреблению электричества область уступает только Москве.

Чтобы оно поступало бесперебойно, при участии «Россетей» и «Мособлэнерго» в регионе запустили масштабную программу. Только за прошлый год отремонтировали и построили 2,5 тысячи километров линий электропередачи, привели в порядок более тысячи трансформаторных будок и заменили почти тысячу опор примерно в 100 населенных пунктах.

Впереди планы еще масштабнее: до 2031 года в Московской области обновят полторы тысячи километров линий и построят 131 новый питающий центр. Кроме того, сейчас на Загорской ГАЭС готовят к запуску блок на 840 мегаватт, который планируют запустить в 2028 году.