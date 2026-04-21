Андрей Воробьев: новый стадион для регби откроют в поселке Монино 25 апреля

На этой неделе в поселке Монино откроется новый стадион для регби легендарного клуба «ВВА-Подмосковье» — 17-кратного чемпиона страны. Уже 25 апреля на обновленной арене состоится поединок за Суперкубок России. Готовность объекта к матчу проверил губернатор Андрей Воробьев.

Всего в Подмосковье около 3,9 тысячи человек занимаются регби. Основная площадка для тренировок находится в Монине. Там для спортсменов решили создать современный большой стадион. «Я очень надеюсь, что здесь будут проходить соревнования, а самое главное — будет работать детская спортивная школа. И конечно, хочу поблагодарить наших тренеров, в том числе детских, — у них особая миссия. Знаю, что многие местные жители отдают своих детей в регби, потому что это традиции, это династии. Как говорят: регби — это удел благородных и сильных», — сказал Воробьев.

В 2019 году на стадионе заработали восточная трибуна и тренажерный зал, а также жилые номера, столовая и регбийное поле. В мае прошлого года там достроили парковку на 500 мест, оставшиеся места для зрителей и провели благоустройство. Сейчас стадион полностью готов к открытию. На стадионе будут заниматься мужская, женская и юношеская команды «ВВА-Подмосковье», а также воспитанники областной школы и училища олимпийского резерва. Это порядка 180 спортсменов. На арене будут проводить тренировочные сборы и матчи. В свободное время там смогут заниматься любительские футбольные команды. «Благодаря общим усилиям, особенно руководства Московской области, у нас построен, я уверен на 100%, лучший стадион в России для регби. И мы очень рады, что можем играть на такой прекрасной арене. Здесь будут выступать и главные команды, и дублирующие, и, конечно, дети», — сказал президент Федерации регби Московской области, тренер «ВВА-Подмосковье» Николай Неруш.

В Монине также продолжается строительство оздоровительного комплекса с бассейном. Он появится на месте аварийного здания, которое снесли в 2024 году. ФОК станет базой для школы олимпийского резерва, там будут проводить платные занятия для всех желающих и тренировки для участников программы «Активное долголетие». В комплексе будут бассейн на шесть дорожек и зал сухого плавания для отработки техники. Полностью объект достроят до конца года.

Развитию спорта в Щелкове уделяют большое внимание. В прошлом году открылась универсальная площадка во Фрянове, в этом году обустроят еще одну зону на улице Бахчиванджи. Новые объекты также появятся в Кашире, Можайске, Реутове и других округах Подмосковья.