Андрей Воробьев: новый спорткомплекс с бассейном в Лобне запустят в марте

Новый современный спортивный комплекс с бассейном в микрорайоне Катюшки в Лобне откроют в марте этого года. Его запуск даст возможность округу принимать крупные соревнования. Там будут проходить реабилитацию участники СВО, тренироваться профессиональные спортсмены и учиться плавать дети. Объект посетил губернатор Андрей Воробьев . Он отметил, что на строительство нового бассейна был большой запрос у жителей.

Около тысячи жителей Лобни регулярно занимаются плаванием. Сейчас в регионе работают два бассейна в микрорайонах Красная поляна и Южном, однако они не подходят для проведения соревнований и профессиональных тренировок.

Новый объект возведут в Катюшках, его готовность уже достигла 93%. На 25-метровых дорожках смогут тренироваться как начинающие пловцы, так и профессионалы.

«На данный момент тренерский состав уже подобран. Очень надеемся, что новый ФОК будет наполнен детским смехом, что люди, приходя сюда, будут получать только положительные эмоции», — сказал Воробьев.