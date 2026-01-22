Андрей Воробьев: новый спорткомплекс с бассейном в Лобне запустят в марте
Новый современный спортивный комплекс с бассейном в микрорайоне Катюшки в Лобне откроют в марте этого года. Его запуск даст возможность округу принимать крупные соревнования. Там будут проходить реабилитацию участники СВО, тренироваться профессиональные спортсмены и учиться плавать дети. Объект посетил губернатор Андрей Воробьев. Он отметил, что на строительство нового бассейна был большой запрос у жителей.
Около тысячи жителей Лобни регулярно занимаются плаванием. Сейчас в регионе работают два бассейна в микрорайонах Красная поляна и Южном, однако они не подходят для проведения соревнований и профессиональных тренировок.
Новый объект возведут в Катюшках, его готовность уже достигла 93%. На 25-метровых дорожках смогут тренироваться как начинающие пловцы, так и профессионалы.
«На данный момент тренерский состав уже подобран. Очень надеемся, что новый ФОК будет наполнен детским смехом, что люди, приходя сюда, будут получать только положительные эмоции», — сказал Воробьев.
В комплексе «Флагман» также будет работать 10-метровый бассейн для детей, зал сухого плавания с тренажерами, раздевалки, кафе и медицинский блок. На территории разместят парковку и место для отдыха.
Участники клуба «Активное долголетие», бойцы СВО и дети-инвалиды смогут тренироваться в бассейне бесплатно. Кроме того, в физкультурном комплексе будут проводить «добрый час» с оздоровительными занятиями для льготников, будущих мам и младенцев.
«У нас доступная среда — предусмотрены отдельные раздевалки для инвалидов с тревожной кнопкой, оборудованы спуски, есть специальное кресло, которое будет спускать инвалидов-колясочников в воду», — рассказала директор комплексе Любовь Романова.
Тренироваться во «Флагмане» также будут 950 спортсменов «Академии спорта». Для них площадка станет домашней.
В Лобне продолжают строить и ремонтировать еще несколько социальных объектов. Это школы в микрорайонах Москвич, Южном и Восточном, а также детский сад «Золотой петушок».
«У нас реализуется очень важная президентская программа. Порядка 60 подмосковных школ каждый год капитально ремонтируем, делаем их современными. Очень надеемся, что все работы будут завершены своевременно», — добавил губернатор.