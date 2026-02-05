Сегодня 11:47 Андрей Воробьев: новый корпус школы №16 в Подольске откроют 1 сентября 0 0 0 Фото: Александра Степанова Подмосковье

В Подольске 1 сентября откроют пристройку к школе № 16. Ежегодно в округе сдают по меньшей мере одно новое образовательное учреждение или полностью обновляют уже существующее, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Строительство нового корпуса Строительство школы № 16 началось в прошлом году по обращениям местных жителей. Основной корпус учебного заведения, которому уже более 70 лет, перестал справляться с нагрузкой — при мощности 500 мест его посещают почти 700 человек. Андрей Воробьев во время поездки в Подольск проверил, как проходит возведение пристройки в рамках реализации национального проекта.

Фото: Александра Степанова 1/2 Фото: Александра Степанова 2/2

«Ведь все, что окружает наших детей, должно их радовать. А здесь все современное– это новые материалы, новые пространства: спортзал, актовый зал, столовая и т. д. Я очень надеюсь, что к 1 сентября здесь все будет готово», — отметил губернатор.

Он также обратил внимание на важность работы учителей, которые передают знания подрастающему поколению. «Мы вами дорожим, поэтому стараемся реализовывать разные программы, в том числе на региональном уровне — в продолжение федеральной инициативы нашего Президента. Каждый муниципалитет также вносит свою лепту. Ведь какими бы красивыми школы не были, без вас — никуда», — обратился к педагогам глава региона. Какой будет пристройка Сейчас новый корпус готов на 60%. На площадке работают 130 строителей, которые используют четыре единицы техники во время установки инженерных коммуникаций, лифтового оборудования и систем безопасности. Также они занимаются облицовкой фасада и выполняют отделку помещений. Когда пристройку откроют, в школе удастся полностью отменить вторую смену. Кроме того, разгрузятся учебные заведения в соседних микрорайонах.

Фото: Александра Степанова 1/5 Фото: Александра Степанова 2/5 Фото: Александра Степанова 3/5 Фото: Александра Степанова 4/5 Фото: Александра Степанова 5/5

«Существующее здание было построено в 1953 году. Оно строилось как женская гимназия, поэтому имеет свои особенности планировки — там полностью отсутствует актовый зал, пищеблок полного цикла. Спортзал расположен в приспособленном помещении. В настоящее время в школе обучается 690 ребят, 100 из них — во вторую смену», — рассказала директор школы Наталья Куличенкова.

По ее словам, микрорайон стремительно развивается, поэтому потребность в новом корпусе назрела давно. Новое здание будет оснащено по последнему слову техники, а спортивные зоны позволят детям посещать различные секции. Также в учреждении обустроят библиотеку с IT-зоной, актовый зал, рассчитанный на 350 мест, и различные мастерские. На улице оборудуют площадки для маленьких учеников, а также поле для мини-футбола, волейбола и баскетбола.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/6 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/6 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/6 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/6 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 5/6 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 6/6

«У нас уже полностью закрыт тепловой контур, весь конструктив и кровля готовы, ведется монтаж фасадов, внутренняя отделка, идут работы по слаботочным системам. Планируем уже с начала апреля начинать завозить оборудование в пищеблок, спортивный и актовый залы, а потом — и в классы», — отметила представитель подрядчика Надежда Барило.

Пристройку соединят с основным корпусом при помощи теплого стеклянного перехода. В 2027 году в главном здании проведут капитальный ремонт, а позже там разместят младшеклассников. «Историческое здание школы мы тоже обязательно приведем в порядок. У нас в Подмосковье в этом году сдается 55 новых школ — строим и делаем капитальный ремонт. Это зачастую не менее сложно, чем строительство», — пояснил Андрей Воробьев. В беседе с губернатором учитель химии Оксана Байкова рассказала свою историю. Она в 2007 году стала выпускницей этой школы, а затем вернулась в родные стены в качестве педагога.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/6 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/6 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/6 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/6 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 5/6 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 6/6

«И я сама, и ребята — все очень ждем открытия корпуса. Я помимо того, что веду химию и биологию, заведую научным обществом. Мы всем нашим научным кружком ждем новое помещение», — призналась преподаватель.

Планы по обновлению школ в Подольске В этом году в округе также ожидает открытия школа имени Д. И. Зернова в деревне Борисовка, рассчитанная на 500 мест. Ее возводят при помощи средств инвестора. Кроме того, планируется завершить капитальный ремонт второго корпуса школы № 21 и дошкольных отделений учебных заведений № 33 и № 12.

В следующем году двери для учеников распахнут школа № 11 на Садовой улице, дошкольный блок школы № 16 на Литейной, а также — после ремонта — блоки гимназии имени Подольских курсантов и школы № 5 в микрорайоне. Климовск.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 5/5

Строительство школы № 20 на улице Ватутина завершат в 2028 году. В Подмосковье для привлечения учителей действует целый ряд мер поддержки. Узнать о них можно на сайте.