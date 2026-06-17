Сегодня 18:03 Андрей Воробьев: новый корпус школы № 20 в Подольске откроют к 2028 году 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

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1 Сентября

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Школу в микрорайоне Шепчинки в Подольске откроют в 2028 году. Она будет рассчитана на 550 мест. Здание возводят на улице Ватутина, где раньше находился корпус 1959 года постройки. Губернатор Андрей Воробьев посетил площадку, встретился с преподавателями и родителями учеников.

После обследования старого корпуса школы № 20 было решено снести объект и построить новый на том же месте. Всего в образовательный комплекс входят четыре здания. Он рассчитан на 1,5 тысячи детей. Временно учреждение работает в две смены. «В Подмосковье реализуется большая программа строительства и капитального ремонта образовательных учреждений по президентской программе. В этом году к 1 сентября должны запустить семь новых и 48 обновленных школ», — сказал Андрей Воробьев. Сейчас готовность объекта оценивают в 13%. На площадке трудятся 42 специалиста. До конца года они завершат все кровельные и фасадные работы, установят окна и перейдут к отделке помещений.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Школу строят по региональной программе. Там обустроят универсальные и профильные классы, спортивные и актовый залы, столовую, зоны отдыха и библиотеку. Ребята будут изучать китайский и итальянский языки, робототехнику, а также развиваться в творчестве и спорте. В школе уже работают шахматный клуб, танцевальная студия и театр. «Новая школа будет заметно отличаться от прежней. Появятся два спортивных зала: отдельно для начальной школы и для среднего и старшего звена, пищеблок полного цикла, большая библиотека и специализированные кабинеты, которых в старом здании не хватало. Все это — новые возможности для повышения качества образования, развития дополнительного образования и спорта», — сказала директор школы Любовь Симкина. Среди учеников школы — призер финального этапа всероссийской олимпиады по технологии, лауреат конкурса «Лидеры Подмосковья». Пять выпускников претендуют на золотую медаль. А в числе педагогов учреждения — победители и призеры профессиональных конкурсов.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В Подольске активно обновляют образовательную инфраструктуру. К сентябрю откроется пристройка к школе № 16, а также учреждение в деревне Борисовка. В 2028 году двери распахнут СОШ в Красной Горке и детский сад на Индустриальной улице. Также в округе продолжается ремонт учебных заведений. Так, до конца года откроется обновленный Центр детского творчества, а 1 сентября — корпус школы № 21 в микрорайоне Ново-Сырово. «И новые школы, и капитально отремонтированные — это не только красота и комфорт, это еще и полное комплектование учреждений современными материалами, оборудованием для преподавания точных наук, информационных технологий, — отметил Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Губернатор напомнил, что с осени в Подмосковье запустят эксперимент — «Киберурок». Школьников будут обучать компьютерной грамотности и кибербезопасности. «Программа разработана при поддержке профессиональной команды Сбера. Наши учителя с удовольствием учатся методике преподавания. Думаю, что это будет один из любимых уроков у детей», — рассказал он. К 2028 году проект планируют распространить на все школы региона.