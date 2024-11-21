Андрей Воробьев навестил пациентов военного госпиталя в Краснознаменске

Госпиталь имени Вишневского в Краснознаменске принимает пациентов с самыми сложными заболеваниями. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил медучреждение, пообщался с бойцами СВО, которые находятся на лечении, и поблагодарил врачей за добросовестный труд.

«Я приехал сегодня, чтобы сказать вам большое спасибо. Хотел бы поблагодарить и начальника центрального госпиталя Александра Есипова, и начальника Краснознаменского филиала Александра Котко за то, что им удалось собрать такую высококвалифицированную команду», — отметил Воробьев.

Сейчас в госпитале проходит лечение сержант Александр из Шатуры. Он рассказал, что, будучи мобилизованным, заключил контракт в зоне СВО, но подорвался на мине и прибыл в больницу четыре дня назад.

В медучреждении оказывают помощь не только бойцам из Подмосковья. Среди пациентов — старший прапорщик Сергей из Таманской дивизии. Он получил ранение, когда в машину влетел вражеский дрон. Дмитрий из Санкт-Петербурга поблагодарил за отличные условия реабилитации и высокий профессионализм персонала.

Помимо этого, в Краснознаменском филиале проходит плановое лечение ветеран Великой Отечественной войны Михаил Александрович Красов, которому недавно исполнилось 100 лет. Андрей Воробьев поздравил его с юбилеем и пожелал крепкого здоровья.

«Когда началась война, мне было 17 лет, я жил в Ленинграде, учился в железнодорожном училище, работал кочегаром на паровозе. Немцы нас и обстреливали, и бомбили, и самое страшное — морили голодом. По Ладожскому озеру нас эвакуировали в Курган, где было местное железнодорожное училище. Я снова начал работать кочегаром. Моих товарищей стали призывать в армию, а меня нет, потому что я был железнодорожником, а они и так мобилизованы на работу. Стал проситься на фронт, дважды мне отказывали, но с третьего раза все-таки взяли», — рассказал Красов.

Филиал госпиталя, открытый в 1992 году, реконструировали при участии Московской области. Сейчас он рассчитан на 310 коек. Ежегодно здесь лечатся более шести тысяч пациентов и проводится около двух тысяч операций, половина из которых — высокотехнологичные. Филиал включает восемь клинических отделений и четыре операционные, а также параклинические отделения: стоматологию, офтальмологию, диагностику и физиотерапию. Также при госпитале действует поликлиника, рассчитанная на 500 посещений в смену.

«Знаю, что скоро у вас откроется еще один корпус, который очень важен, он будет оснащен современным оборудованием. Но самое главное, конечно же, это врачи», — добавил губернатор.

Начальник филиала Александр Котко отметил, что это единственный военный госпиталь в Краснознаменске с круглосуточной медицинской помощью гражданам и военным. Сейчас здесь лечится более 200 пациентов. Напомним, что с 2023 года строится новый корпус. Ожидается, что он примет первых пациентов уже летом 2025 года.