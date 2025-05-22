Сегодня 16:02 Андрей Воробьев: насыщенную культурную программу подготовили в Подмосковье к лету 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

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В ближайшие три месяца в рамках губернаторской программы «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут десятки фестивалей, концертов и выставок. Посетителей парков и других площадок ждут яркие и запоминающиеся мероприятия, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Танцы и экстрим

Уже начался третий сезон проекта «Город танцует в парках» под руководством хореографа Егора Дружинина. Подмосковные танцоры будут бороться за звание лучших в течение полутора месяцев. Любителей экстрима ждут мотофристайл-шоу с трюками на мотоциклах и багги — их можно увидеть в разных городах Московской области до конца июля.

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«Впереди три летних месяца, а это значит, что к нам в Подмосковье приедет много гостей. Традиционно для них и, конечно, для наших дорогих жителей мы подготовили насыщенную культурную программу», — рассказал Андрей Воробьев. Концерты и спектакли Среди главных событий — XXV Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна», который пройдет с 23 мая по 1 июня с участием коллективов из России, Белоруссии, Казахстана и Китая. В музее-заповеднике «Горки Ленинские» с 1 июня по 6 июля проведут фестиваль «Каникулы», руководителем которого станет Илья Авербух.

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«Проект: ПОЭТ» в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Большие Вяземы» с 6 по 8 июня соберет любителей литературы. Приглашенными гостями станут Борис Щербаков, Гоша Куценко, Вячеслав Бутусов и другие артисты. В рамках XI Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского с 27 июня по 6 июля в Клину выступят пианист Борис Березовский, оперная певица Симона Кермес, артист балета Денис Родькин, скрипач Ло Чаовэнь, актер Евгений Миронов. В финале мероприятия зрители смогут услышать оперу «Иоланта» в версии, предложенной Юрием Башметом.

С 9 по 13 июля жителей и гостей Подмосковья приглашают на восьмой музыкальный фестиваль «Лето.Музыка.Музей» в Истре, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На концертах исполнят произведения Прокофьева, Шостаковича, Хачатуряна, Рахманинова, Бернстайна и других всемирно известных композиторов. Гастрономические фестивали Не останутся без внимания и гастрономические события: на Истринской сыроварне с 1 по 3 августа пройдет «Сырный фестиваль», а в рамках программы «Поле Фолка» в усадьбе Мураново с 2 по 3 августа желающие смогут посетить ремесленные ярмарки и получить новые гастрономические впечатления. Выставки

Для любителей искусства подготовили выставку «Свет между мирами» в «Новом Иерусалиме», которая откроется 30 мая. Посетители смогут узнать больше о русском и узбекском модернизме. Работы великих художников можно будет детально рассмотреть в Серпухове с 11 июня в рамках экспозиции «Море великих. От Айвазовского до Кандинского».

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Полную программу можно найти на туристическом портале welcome.mosreg.