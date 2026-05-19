Андрей Воробьев: многопрофильную поликлинику в Голицыне достроят в 2028 году

В Голицыне в Одинцовском округе продолжается строительство современной поликлиники для взрослых и детей. Учреждение позволит повысить доступность медицинской помощи для местных жителей, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Доступность медицинской помощи Глава региона посетил стройплощадку, где возводят пятиэтажное медучреждение площадью около 5,5 тысячи квадратных метров. «В Голицыне на бульваре Генерала Ремезова строим новую современную поликлинику на 300 посещений в смену (200 — взрослое отделение, 100 — детское), медицинскую помощь в самых комфортных условиях здесь смогут получать до 40 тысяч человек. Пятиэтажный корпус планируем сдать в I квартале 2028 года. Строительная готовность сейчас составляет 44%», — подчеркнул Андрей Воробьев. Важной целью остается не только возведение современного здания, но и привлечение квалифицированных врачей, включая узкопрофильных специалистов.

Фото: Екатерина Агеева 1/4 Фото: Екатерина Агеева 2/4 Фото: Екатерина Агеева 3/4 Фото: Екатерина Агеева 4/4

Новый корпус строят взамен действующей поликлиники на Советской улице, которая сегодня занимает первый этаж жилого дома и уже не соответствует современным требованиям. Существующих помещений недостаточно для размещения диагностического оборудования, дневного стационара и профильных кабинетов.

Строительство проводят в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и программы модернизации первичного звена здравоохранения. На объекте продолжаются монолитные работы, монтаж инженерных систем, вентиляции и водоснабжения. Оснащение поликлиники В поликлинике разместят отделения терапии и педиатрии, кабинеты функциональной и лучевой диагностики, рентген, флюорографию, стоматологию и блок неотложной помощи. Для учреждения закупят современное оборудование, включая цифровые рентген-системы и технику для стоматологических кабинетов. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Также оборудуют парковку на 38 мест, в том числе четыре — для маломобильных посетителей. «На первом этаже у нас будет оказание неотложной помощи, а также травматологической. На втором этаже — участковая служба, а третий этаж — узкие специалисты, которые всегда пользуются спросом. На четвертом этаже будут проводить все диагностические исследования», — пояснил главный врач Одинцовской областной больницы Иван Каприн.

Фото: Екатерина Агеева 1/5 Фото: Екатерина Агеева 2/5 Фото: Екатерина Агеева 3/5 Фото: Екатерина Агеева 4/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 5/5

Сейчас проходит подбор врачей и медсестер, а укомплектованность штата достигла 82%.

Параллельно в Одинцовском округе продолжается строительство еще двух поликлиник — в Звенигороде и жилом комплексе «Гусарская Баллада». Кроме того, осенью в Перхушкове планируют открыть новый региональный сосудистый центр. Другие проекты в сфере здравоохранения В Московской области продолжается масштабное обновление медицинской инфраструктуры: одновременно с вводом новых поликлиник проходит капитальный ремонт уже существующих учреждений и возводятся крупные многопрофильные больницы. «В этом году у нас открывается большая поликлиника в Чехове (на 500 посещений), еще одна, долгожданная — в Ногинске (на 500 посещений). В Одинцовском округе буквально на днях завершили строительство взрослой поликлиники в поселке Заречье. Сейчас готовим ее к открытию. К сентябрю планируем открыть новую смешанную поликлинику в микрорайоне Одинцово-1», — отметил Андрей Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Кроме того, в Королеве на сентябрь наметили окончание строительства поликлиники для детей и взрослых на 1000 посещений в смену.

Большой объем работ проводят и в рамках капитального ремонта медучреждений: в 2026 году планируют завершить обновление 22 объектов, причем семь из них уже заработали в Егорьевске, Электростали, Воскресенске, Королеве, Раменском, Волоколамском и Дмитровском округах. Среди самых значимых объектов, где ремонт еще продолжается, — хирургический корпус Коломенской больницы, акушерский корпус Можайской больницы, два корпуса Люберецкой областной больницы, а также взрослая поликлиника в Пушкино. В Балашихе в рамках президентской программы строят областную многопрофильную больницу — крупнейший медицинский центр для востока Подмосковья. Это учреждение площадью 160 тысяч квадратных метров и более чем на 1,1 тысячи коек будет обслуживать свыше двух миллионов жителей.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

«И еще одна больница — на 786 коек — строится в Мытищах, это север региона. Ее мы должны сдать в 2030 году. Таким образом, у нас на каждом направлении будут флагманские стационары с технологичным оборудованием и грамотными специалистами. Мы очень надеемся, что это сделает наше здравоохранение еще более доступным и надежным», — заключил губернатор.

Власти региона уделяют особое внимание и развитию службы скорой медицинской помощи. До конца года планируют ввести в эксплуатацию две новые подстанции — в селе Поречье в Можайском округе и в деревне Суханово в Ленинском округе. Поддержка медиков Помимо строительства и ремонта, в области действуют меры поддержки медицинских специалистов: социальная ипотека, компенсация найма жилья, программа «Земский доктор» и специальные выплаты молодым врачам. Дополнительная информация доступна на сайте.