Андрей Воробьев: котельную №3 в Дубне реконструируют к октябрю

В Подмосковье продолжается реализация масштабной программы по реконструкции объектов теплоснабжения. Губернатор Андрей Воробьев побывал в Дубне, где проверил процесс модернизации котельной № 3 на Тверской улице.

Основные работы планируется завершить к середине августа. В здании установят новое оборудование, которое позволит увеличить мощность до 126 мегаватт. Это позволит создать резерв для новых жилых кварталов и предприятий особой экономической зоны и военно-промышленного комплекса.

«Прежде всего, я хотел бы поблагодарить руководителей наших ресурсоснабжающих предприятий, всех, кто работает в системе теплоснабжения, потому что благодаря своевременному обслуживанию, команде, которую удалось собрать, аварийным бригадам, мы видим, что котлы, которым уже 50 лет, работают хорошо», — обратил внимание глава региона.

«Наша задача — обновлять котельные, усиливать их там, где требуется резерв, менять магистральные сети. Ну и подходим к распределительным сетям. Здесь тоже большая работа, которая в том числе связана с аварийным фондом», — уточнил Андрей Воробьев.

Реконструкция котельной проводится в соответствии с графиком – и объект готов уже на 57%, работы планируют завершить к октябрю.

Энергетик Владимир Садовников, который трудится на объекте более 30 лет, рассказал, что в последнее время все больше процессов стали автоматизированными.

«Это облегчает работу операторам, кроме того, повышается безопасность. Электрооборудование, приборы — здесь все новое. У нас такого еще не было», — отметил он.

Какие еще объекты реконструируют в Дубне

В этом году в округе также продолжится капитальный ремонт котельной № 1 на улице Промышленной. Там обновят котел и кабель резервного питания.

Кроме того, в Дубне в рамках государственной программы заменят восемь участков теплосети общей протяженностью 2,5 километра. Работы проведут, в частности, на улицах 9 Мая, Вокзальной, Промышленной, Попова, Энтузиастов и на проспекте Боголюбова. Это позволить улучшить теплоснабжение почти для 30 тысяч местных жителей.

Новый стандарт РСО

В регионе внедряют новый стандарт для ресурсоснабжающих организаций, в рамках которого произойдет техническое перевооружение как аварийных бригад, так и диспетчерских служб, автоматизация и цифровизация процессов и обновление офисов для приема жителей.