Андрей Воробьев: котельную №3 в Дубне реконструируют к октябрю
В Подмосковье продолжается реализация масштабной программы по реконструкции объектов теплоснабжения. Губернатор Андрей Воробьев побывал в Дубне, где проверил процесс модернизации котельной № 3 на Тверской улице.
Масштабная реконструкция котельной № 3
Объект 1974 года постройки обеспечивает теплом 20 тысяч жителей левобережной части города.
«Прежде всего, я хотел бы поблагодарить руководителей наших ресурсоснабжающих предприятий, всех, кто работает в системе теплоснабжения, потому что благодаря своевременному обслуживанию, команде, которую удалось собрать, аварийным бригадам, мы видим, что котлы, которым уже 50 лет, работают хорошо», — обратил внимание глава региона.
Основные работы планируется завершить к середине августа. В здании установят новое оборудование, которое позволит увеличить мощность до 126 мегаватт. Это позволит создать резерв для новых жилых кварталов и предприятий особой экономической зоны и военно-промышленного комплекса.
«Наша задача — обновлять котельные, усиливать их там, где требуется резерв, менять магистральные сети. Ну и подходим к распределительным сетям. Здесь тоже большая работа, которая в том числе связана с аварийным фондом», — уточнил Андрей Воробьев.
Реконструкция котельной проводится в соответствии с графиком – и объект готов уже на 57%, работы планируют завершить к октябрю.
Энергетик Владимир Садовников, который трудится на объекте более 30 лет, рассказал, что в последнее время все больше процессов стали автоматизированными.
«Это облегчает работу операторам, кроме того, повышается безопасность. Электрооборудование, приборы — здесь все новое. У нас такого еще не было», — отметил он.
Какие еще объекты реконструируют в Дубне
В этом году в округе также продолжится капитальный ремонт котельной № 1 на улице Промышленной. Там обновят котел и кабель резервного питания.
Кроме того, в Дубне в рамках государственной программы заменят восемь участков теплосети общей протяженностью 2,5 километра. Работы проведут, в частности, на улицах 9 Мая, Вокзальной, Промышленной, Попова, Энтузиастов и на проспекте Боголюбова. Это позволить улучшить теплоснабжение почти для 30 тысяч местных жителей.
Новый стандарт РСО
В регионе внедряют новый стандарт для ресурсоснабжающих организаций, в рамках которого произойдет техническое перевооружение как аварийных бригад, так и диспетчерских служб, автоматизация и цифровизация процессов и обновление офисов для приема жителей.
Кроме того, будут созданы единые центры управления.
«Наша задача — чтобы в каждом городе ресурсоснабжающая организация имела удобный офис, удобные электронные сервисы, современную диспетчерскую, которая видит все по теплу, электричеству и воде. Важно, чтобы аварийная бригада была наготове, машина — укомплектована и за короткое время можно было ликвидировать аварии, непредвиденные ситуации», — заметил губернатор Московской области.
Пилотный проект уже запустили в Рузском округе. К началу отопительного сезона к единому стандарту планируют привести аварийно-диспетчерские службы Подмосковья, а к декабрю — все ресурсоснабжающие организации.