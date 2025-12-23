Андрей Воробьев: губернаторские елки в Подмосковье посетят около 40 тысяч детей

В этом году в Подмосковье традиционно пройдут губернаторские елки для детей участников СВО, из малообеспеченных семей и воспитанников социальных центров. Они состоятся в формате ледовых шоу. Мероприятия посетят около 40 тысяч ребят, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Всего для ребят проведут восемь представлений: 22 и 23 декабря на «Арене Мытищи» покажут шоу Ильи Авербуха «Снежная королева», а 24 и 25 декабря на «Витязь Арене» в Подольске пройдут спектакли Татьяны Навки «Спящая красавица».

Ребята из 27 округов Подмосковья уже побывали на одной из губернаторских елок. Всего зрителями стали 4,7 тысячи детей. Они не только увидели красочное представление, но и получили сладкие подарки, игрушки и открытки.

«Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать здоровья, успехов в учебе и всего самого-самого доброго. Пусть все, что вы задумали, обязательно сбудется. Спасибо Илье Авербуху, Татьяне Навке и их дружным командам, которые дают концерты по всей стране, в том числе в нашем Подмосковье», — сказал Андрей Воробьев.