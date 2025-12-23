Андрей Воробьев: губернаторские елки в Подмосковье посетят около 40 тысяч детей
В этом году в Подмосковье традиционно пройдут губернаторские елки для детей участников СВО, из малообеспеченных семей и воспитанников социальных центров. Они состоятся в формате ледовых шоу. Мероприятия посетят около 40 тысяч ребят, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Всего для ребят проведут восемь представлений: 22 и 23 декабря на «Арене Мытищи» покажут шоу Ильи Авербуха «Снежная королева», а 24 и 25 декабря на «Витязь Арене» в Подольске пройдут спектакли Татьяны Навки «Спящая красавица».
Ребята из 27 округов Подмосковья уже побывали на одной из губернаторских елок. Всего зрителями стали 4,7 тысячи детей. Они не только увидели красочное представление, но и получили сладкие подарки, игрушки и открытки.
«Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать здоровья, успехов в учебе и всего самого-самого доброго. Пусть все, что вы задумали, обязательно сбудется. Спасибо Илье Авербуху, Татьяне Навке и их дружным командам, которые дают концерты по всей стране, в том числе в нашем Подмосковье», — сказал Андрей Воробьев.
В рамках шоу Ильи Авербуха на лед вышли известные фигуристы, в том числе олимпийские чемпионы. В роли сказочника выступил Алексей Ягудин, а в Снежную Королеву перевоплотилась Татьяна Тотьмянина.
Шоу Ильи Авербуха проводят в Подмосковье уже пятый год подряд. В рамках проектов «Ледниковый период» и «Чемпионы» уже состоялось более 50 спектаклей, которые собрали 150 тысяч зрителей.
«Это подарок всем жителям Подмосковья. Для нас большая честь, что губернатор Андрей Юрьевич Воробьев открывает целый цикл представлений. Кто-то из посетителей получит новогоднее настроение, а кто-то может загореться мечтой стать большой звездой фигурного катания. Так что я считаю, что такой подарок очень важен для каждого», — сказал Илья Авербух.
Под руководством Ильи Авербуха со 2 по 10 января в Подмосковье впервые пройдет фестиваль «Хрустальный лед». На центральных катках Люберец, Одинцова, Коломны, Дубны и других городов состоятся отборочные туры для фигуристов-любителей. Их будут оценивать чемпионы мира Оксана Домнина и Роман Костомаров.
Завершится фестиваль гала-концертом с участием звезд 17 января в пушкино.