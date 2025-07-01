Андрей Воробьев: гимназию Подольских курсантов откроют после ремонта 1 сентября

Ремонт главного корпуса гимназии имени Подольских курсантов, который начался в прошлом году, близится к завершению. Во время визита в микрорайон Климовск губернатор Московской области Андрей Воробьев осмотрел обновленное здание, встретился с учителями и художником-оформителем.

Рабочие отремонтировали фундамент главного корпуса, цокольный этаж, кровлю, перекрытия, фасад, а также обновили окна, двери, потолки и лестницы. Кроме того, модернизация коснулась инженерных систем.

«Я хотел не только поблагодарить строителей, но и сказать спасибо родителям, учителям, которые нас поддержали, художникам, которые реализовали в гимназии свой проект. Это очень приятно, потому что она стала уникальной, редко где такое увидишь», — отметил Андрей Воробьев.

Президент России Владимир Путин ранее поручил ежегодно проводить капитальный ремонт школ. Подмосковье реализует масштабную программу, в рамках которой учебные заведения приводят в порядок.

Для спортивного зала закупили новый инвентарь, а для актового — комфортные кресла и современную технику. Пищеблок оборудовали посудомоечной машиной, новыми духовыми шкафами и электроплитами.

На стадионе возле школы обновили дорожки для бега, уложили искусственное покрытие на футбольном поле, а также установили тренажеры. Более того, специалисты провели работы по благоустройству сквера Подольских курсантов.

«Все в ожидании открытия обновленного корпуса, теперь дети будут учиться в уютном, новом, современном образовательном пространстве», — пояснила директор гимназии Наталья Квашенникова.

Художественное оформление гимназии

Она обратила особое внимание на фасад здания, который украшает посвященное подвигу Подольских курсантов панно. Его оформляли члены творческой мастерской художника Алексея Шилова.

«Школа разделяется на две части: тема мирной жизни, культурных кодов округа, пейзажей и промыслов, а также тема войны — битва под Москвой, сражения, трудовая доблесть Подольска. Недавно была открыта стела, которой я в том числе вдохновлялся», — рассказал Шилов.

Мастера также расписали стены на первом и втором этажах картинами с историей Подольска. Работы провели в рамках проектов «Культурный код Подмосковья» и «Моя школа — история моего города».

Особенности обновленного корпуса

Пока проводили капитальный ремонт, почти тысячу гимназистов разместили в других корпусах.