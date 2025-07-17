Андрей Воробьев: еще 7 ветеранов СВО из Подмосковья прошли курс по госуправлению

Еще 19 ветеранов СВО прошли программу профессиональной переподготовки, из них семеро — жители Подмосковья. Они изучили основы управления городской инфраструктурой, чтобы в будущем работать на государственной и муниципальной службе. Им помогут в трудоустройстве, учтя все пожелания, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Ветераны проходили обучение на протяжении двух месяцев. Курс разработала базовая кафедра МинЖКХ Подмосковья МГИМО. Участников обучали современным методам госуправления и работе с жителями. «Мы знаем, с каким серьезным настроем, мотивацией ребята шли в эту программу. Потому что есть цель, есть чувство долга и ответственности за свою жизнь, за родных и близких, за регион и страну», — отметил Воробьев. Он отметил, что бойцы СВО могут успешно выполнять задачи любого уровня сложности в разных сферах. С выпускниками уже начали обсуждать варианты будущего трудоустройства: кто-то из них пойдет на госслужбу, а кто-то отправится на работу в профильные предприятия.

Наша задача — обучить управленческим и отраслевым компетенциям, которых недоставало для старта новой карьеры на гражданке, а также поддержать и направить на начальном этапе. Андрей Воробьев

Дипломы выпускникам вручили в Доме приемов МИДа. На встрече присутствовали глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, а также замглавы Минобороны Анна Цивилева и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. «На вас лежит повышенная ответственность, потому что наши граждане берут с вас пример честности, целеустремленности, порядочности, скромности. Вы на деле способны внести огромный вклад в патриотическое воспитание молодежи, чему российский президент уделяет сейчас особое внимание», — подчеркнул Лавров.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Среди выпускников — семь жителей Подмосковья, а также ветераны из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и других регионов. Образовательный курс длился 577 академических часов и включал в себя семь разных модулей: от госуправления до цифровизации городского хозяйства. Особое внимание уделили общению с жителями и современным технологиям.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

«Отбор был непростой, 19 участников спецоперации прошли обучение по ускоренной программе, и теперь им предстоит вернуться в свои регионы, чтобы совместно с органами исполнительной власти приступить к развитию наших территорий», — подчеркнула Анна Цивилева. В программу вошли лекции от ведущих экспертов отрасли и преподавателей МГИМО, а также выездные практические семинары в «Мособлгазе», «Мытищинской теплосети» и на других предприятиях. После каждого модуля участники проходили тестирование, а в завершение всего курса — защитили свои проекты. «Программа обучения была составлена с учетом опыта, который у нас был: первая группа выпускников уже работает в разных регионах страны, и мы поддерживаем с ней связь. Мы постарались учесть и их добрые отзывы, и замечания, которые были высказаны по завершению прошлой программы», — сказал Анатолий Торкунов.