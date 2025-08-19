Андрей Воробьев: еще 300 дорог к школам и колледжам отремонтировали в Подмосковье
Около 300 дорог к образовательным учреждениям отремонтировали в Подмосковье. Там обновили покрытие, нанесли новую разметку и установили ограждения. Эти работы позволили обеспечить комфорт и безопасность школьников в преддверии 1 Сентября, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Всего в этом сезоне в Подмосковье обновили 98 региональных и 188 муниципальных дорог общей протяженностью около 390 километров. Больше всего работ провели в Подольске, Дмитрове, Раменском, Балашихе, Шатуре и других муниципалитетах.
По словам губернатора, в этом году за парты сядут более миллиона учеников, в том числе 106 тысяч первоклассников. Благодаря ремонту они смогут комфортно и безопасно добираться до школ.
«Там, где необходимо, поменяли асфальт, обновили разметку на пешеходных переходах, установили ограждения и „лежачих полицейских“, отремонтировали знаки. Уделили также внимание состоянию тротуаров, светофоров и наружному освещению», — сказал он.
Так, новый облик получила Владимирская улица в Егорьевске. На ней расположены авиационный технический колледж имени, школа № 9 и Воскресная школа при Свято-Троицком Мариинском женском монастыре. Там уложили новый асфальт с повышенной износоустойчивостью.
В Долгопрудном обновили проспект Пацаева, по которому жители добираются до Физтех-колледжа, школы № 10 и детских садов. Работы прошли в деревне Авдеево, на Железнодорожной улице и Новинском шоссе в Лосино-Петровском, а также улица Босова в Истре.
Комфортнее дорога стада на улице Фрунзе в поселке Быково, улице Чапаева в Красногорске, улице Загонова в Электростали, на Лесной улице в Королеве и Юной в Люберцах.
Модернизация затронула 2,4 километра проспекта Мира в Реутове. По этому участку можно добраться до детских садов «Светлячок» и «Сказка». Там обновили бордюры и тротуарное покрытие, а также установили новый светофор и обустроили пешеходные переходы.
Новый облик получила дорога от КП «Семейный городок» до Оболенской школы в деревне Райсеменовское, а также Трудовая улица в Клину и другие места.
Всего в этом году в Подмосковье отремонтируют более 1,5 тысячи участков дорог. Узнать, где проведут работы, можно на сайте регионального Минтранса.