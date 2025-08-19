Андрей Воробьев: еще 300 дорог к школам и колледжам отремонтировали в Подмосковье

Около 300 дорог к образовательным учреждениям отремонтировали в Подмосковье. Там обновили покрытие, нанесли новую разметку и установили ограждения. Эти работы позволили обеспечить комфорт и безопасность школьников в преддверии 1 Сентября, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Всего в этом сезоне в Подмосковье обновили 98 региональных и 188 муниципальных дорог общей протяженностью около 390 километров. Больше всего работ провели в Подольске, Дмитрове, Раменском, Балашихе, Шатуре и других муниципалитетах.

По словам губернатора, в этом году за парты сядут более миллиона учеников, в том числе 106 тысяч первоклассников. Благодаря ремонту они смогут комфортно и безопасно добираться до школ.

«Там, где необходимо, поменяли асфальт, обновили разметку на пешеходных переходах, установили ограждения и „лежачих полицейских“, отремонтировали знаки. Уделили также внимание состоянию тротуаров, светофоров и наружному освещению», — сказал он.