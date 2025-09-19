Сегодня 13:52 Андрей Воробьев: еще 3 котельные построят в Солнечногорске в 2025 году 0 0 0 Фото: Александра Степанова Подмосковье

В городском округе Солнечногорск в 2025 году проведут масштабные работы по улучшению качества теплоснабжения. О строительстве новых котельных и модернизации теплосетей рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Новая блочно-модульная котельная в поселке Поварово Глава региона посетил площадку в поселке Поварово, где возводят блочно-модульную котельную. Работы проводят по государственной программе и также по концессии с «Газпром Теплоэнерго Московская область». «Сейчас в Солнечногорске мы проверяем перед отопительным сезоном котельные, теплоснабжение. Уже начались пробные топки. Каждый из объектов должен обеспечить нужное давление, нужную температуру в микрорайоне, который он обслуживает. Эта новая БМК в Поварово будет запущена через два месяца. Ее мощности рассчитаны на потенциальное расширение жилой застройки», — пояснил Андрей Воробьев.

Фото: Александра Степанова 1/4 Фото: Александра Степанова 2/4 Фото: Александра Степанова 3/4 Фото: Александра Степанова 4/4

По словам главы региона, старая котельная и тепловые сети полностью готовы к отопительному сезону.

Новый объект мощностью 30 мегаватт, который будет состоять из пяти котлов, строят в рамках концессии. Он позволит проводить тепло в 57 многоквартирных домов, а также в детский сад, школу и больницу. В общей сложности позитивные перемены ощутят шесть тысяч местных жителей. Рабочие уже залили фундамент и установили котельную. Внутри сейчас монтируют все необходимое оборудование.

Фото: Александра Степанова 1/5 Фото: Александра Степанова 2/5 Фото: Александра Степанова 3/5 Фото: Александра Степанова 4/5 Фото: Александра Степанова 5/5

«Эта котельная строится взамен старой, достаточно изношенной. Она позволит повысить надежность и качество теплоснабжения в этом развивающемся районе. Это автоматизированная блочно-модульная котельная, которая не требует присутствия персонала и контролируется через диспетчеризацию. Она позволяет моментально видеть все, что происходит на котельной», — рассказал генеральный директор «Газпром Теплоэнерго Московская область» Станислав Маржохов.

Модернизация теплосетей и строительство котельных в Солнечногорске На территории Солнечногорска в этом году в рамках концессии возведут еще две блочно-модульные котельные — на Рабочей улице и в деревне Хметьево. Кроме того, специалисты уже обновили участки теплосетей длиной четыре километра в Солнечногорске и деревне Ложки. Это позволит улучшить качество теплоснабжения для 16 тысяч местных жителей. В рамках государственной программы в муниципалитете также проводят большой объем работ. Так, рабочие меняют котлы, теплообменники и другие комплектующие в четырех котельных в поселках Миронцево, Голубое, Стекольный Завод и деревне Лыткино, а также обновляют почти 40 километров теплосетей в Солнечногорске, поселках Менделеево и Выстрел (там работы полностью завершили).

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 5/5

Обновление инфраструктуры в рамках программы коснется 384 многоквартирных и частных домов, где проживают почти 60 тысяч человек.

Новые устройства и дальнейшие планы Надежность теплоснабжения позволяют поддерживать датчики на котельных и центральных тепловых пунктах. В Солнечногорске они уже действуют на 38 объектах, передавая необходимые сведения в единую информационную систему. Устройства позволяют оперативно реагировать на любые сбои и аварии. В общей сложности в Подмосковье по государственной программе в текущем году строят и ремонтируют свыше 500 объектов, которые обеспечивают теплом 3,7 миллиона жителей. «Газпром Теплоэнерго Московская область» до конца года построит и капитально отремонтирует 65 теплоисточников и более 33 километров сетей.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/6 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/6 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/6 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/6 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 5/6 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 6/6

«Большая программа по теплу в Московской области реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая (на одной из таких мы находимся), второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения. Ну и третий элемент — это распределительная сеть», — пояснил губернатор.

Он выразил надежду на то, что инженеры, строители, теплотехники и другие специалисты, вовлеченные в работу, осознают высокую ответственность. «Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — заключил Андрей Воробьев.