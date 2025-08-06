Андрей Воробьев: еще 3 кластера проекта «Профессионалитет» откроют в Подмосковье

Новые кластеры федеральной программы «Профессионалитет» откроют в Электростали, Серпухове и Долгопрудном 1 сентября. После этого их общее количество достигнет 17. Проект объединит 36 колледжей и техникумов, два вуза и 112 предприятий, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Шесть из 10 школьников Подмосковья поступают в колледжи после девятого класса. Всего в регионе 37 таких учреждений. Там создают комфортные и современные условия, в которых ребята могут получить все необходимые профессиональные навыки, а после завершения обучения — трудоустроиться в ведущие предприятия региона.

«Развитие профессионального образования — один из наших ключевых приоритетов. Каждый год в Подмосковье открываются новые кластеры в рамках федерального проекта „Профессионалитет“, который реализуем по поручению президента», — отметил губернатор.

В рамках проекта колледжи и техникумы подписывают партнерские соглашения с предприятиями Подмосковья для более эффективной подготовки кадров. Так, студенты могут осваивать практические навыки под руководством опытных наставников.