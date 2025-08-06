Андрей Воробьев: еще 3 кластера проекта «Профессионалитет» откроют в Подмосковье
Новые кластеры федеральной программы «Профессионалитет» откроют в Электростали, Серпухове и Долгопрудном 1 сентября. После этого их общее количество достигнет 17. Проект объединит 36 колледжей и техникумов, два вуза и 112 предприятий, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Шесть из 10 школьников Подмосковья поступают в колледжи после девятого класса. Всего в регионе 37 таких учреждений. Там создают комфортные и современные условия, в которых ребята могут получить все необходимые профессиональные навыки, а после завершения обучения — трудоустроиться в ведущие предприятия региона.
«Развитие профессионального образования — один из наших ключевых приоритетов. Каждый год в Подмосковье открываются новые кластеры в рамках федерального проекта „Профессионалитет“, который реализуем по поручению президента», — отметил губернатор.
В рамках проекта колледжи и техникумы подписывают партнерские соглашения с предприятиями Подмосковья для более эффективной подготовки кадров. Так, студенты могут осваивать практические навыки под руководством опытных наставников.
Так, 1 сентября при поддержке «Росатома» в Электростальском колледже запустят атомный кластер. Для студентов обустроят специальные зоны для обучения материаловедению, сварке и токарной обработке металлов. Ребята смогут пользоваться всем необходимым современным оборудованием: от защитных кабин до станков лазерной резки.
В Губернском колледже в Серпухове совместно с компанией «Ратеп-Инновация» запустят кластер робототехники. В него войдут пять образовательных учреждений. Студентам будут доступны лаборатории по вакуумным, магнитным и другим системам. В обучении им помогут учебные комплексы и автоматизированное оборудование.
IT-кластер заработает в Физтех-колледже в Долгопрудном. Он объединит семь учреждений и двух работодателей, ключевой из которых — Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики. Там будут готовить специалистов по проектированию беспилотников с ИИ, веб-разработке, машинному обучению и другим направлениям.
Всего в 2025 году в Подмосковье создадут 20 мастерских. Сейчас в проекте участвуют более 13,5 тысячи ребята, а с сентября их количество превысит 21 тысячу.