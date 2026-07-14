Андрей Воробьев: еще 2 лесопарка благоустроят в Дзержинском в этом году

В Дзержинском продолжает развиваться современная рекреационная инфраструктура, а одним из главных мест для отдыха жителей стал лесопарк «Чемпион». О развитии общественного пространства рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Во время рабочей поездки глава региона посетил лесопарк, оценил его инфраструктуру и пообщался с местными жителями. Благоустройство территории площадью более 31 гектара завершили в 2025 году по программе «Парки в лесу» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Сегодня это одна из крупнейших благоустроенных общественных зон города, где создали условия как для спокойного отдыха, так и для занятий спортом.

«Очень надеюсь, что здесь, в лесопарке, каждый найдет себе что-то по душе. Тут есть где прогуляться, провести время с семьей, поиграть в настольный теннис или бадминтон, позаниматься на тренажерах. В лесопарке имеется все необходимое: спортивные и детские игровые площадки, лыжная трасса, парковка, зона, где можно погулять с собакой. Сделали входную группу с разными павильонами, пунктом проката спортивного инвентаря, комнатой матери и ребенка. А для безопасности жителей установили пост охраны, а также современные системы освещения и видеонаблюдения», — рассказал Андрей Воробьев.

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От лесного массива к современному парку При благоустройстве удалось сохранить природный ландшафт территории, благодаря чему парк сохранил свою природную атмосферу. Сегодня здесь регулярно тренируются учащиеся спортивной школы олимпийского резерва «Орбита», проходят занятия участников программы «Активное долголетие», а также городские спортивные и семейные мероприятия. Исполняющий обязанности директора МУ «Дирекция парков» Валерий Балакин отметил, что исторически на этой территории существовала сеть популярных прогулочных троп общей протяженностью около семи километров. Во время благоустройства привычные маршруты сохранили, обновив покрытие и установив освещение. «Кроме того, в парке появилось много новых функциональных зон. Мы обустроили две детские площадки, зону с уличными тренажерами, площадки для бадминтона и настольного тенниса, а также специальную площадку для дрессировки собак. Открыли пункт проката: летом здесь можно взять велосипеды и детские машинки, а зимой — лыжи. Наша зимняя трасса состоит из двух кругов — на 3,5 и 5,5 километра», — уточнил Валерий Балакин.

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Именно в этом лесу когда-то тренировался олимпийский чемпион Никита Крюков, а сегодня здесь проходят традиционные соревнования памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва.

Пространство для спорта и семейного отдыха По словам жителей, новый лесопарк быстро стал главным местом для прогулок и проведения городских мероприятий. Руководитель благотворительного фонда «Многодетство» Ирина Куршакова отметила, что территория особенно удобна для семей с детьми. Здесь регулярно проходят бесплатные спортивные праздники, велопробеги и соревнования по спортивному ориентированию.

«Для нас главное — безопасность. Особо отмечу, что ландшафт и дороги продуманы так, что по ним комфортно гулять даже мамам с детьми в колясках, в том числе с особенными детьми. Покрытие не размывается после дождя, позволяя продолжить прогулку в любую погоду. Появление вечернего освещения превратило парк в настоящее место притяжения для всех: здесь теперь гуляют и молодые пары. А зимой парк становится базой для Школы олимпийского резерва и спортивной школы „Орбита“, где тренируются профессиональные лыжники», — подчеркнула Ирина Куршакова.

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Благоустройство продолжается Работы по созданию комфортной городской среды продолжаются не только в лесопарке «Чемпион». В прошлом году в Дзержинском обновили сквер имени Бориса Громцева и площадь Святителя Николая. В сквере появились новые прогулочные дорожки, сцена для мероприятий, спортивные и детские площадки, зоны тихого отдыха, современное освещение, камеры системы «Безопасный регион», а также безбарьерная инфраструктура для маломобильных жителей. На площади Святителя Николая благоустроили пешеходные зоны, установили новые скамейки и урны, обновили освещение и озеленение.

Кроме того, в городе отремонтировали несколько дворов и модернизировали детские игровые площадки. В этом году работы продолжатся: планируется обновить дворовые территории на ряде улиц и реконструировать еще несколько детских площадок.

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