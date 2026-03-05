Андрей Воробьев: еще 100 спорткомплексов в Подмосковье оборудуют камерами с ИИ
В этом году еще 100 спортивных комплексов Подмосковья оборудуют камерами с ИИ, а в «Школьной лиге» добавят новые дисциплины. Также в регионе продолжат развивать молодежные проекты, строить новые и ремонтировать старые стадионы. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Развитие спорта в Подмосковье обсудили на заседании Коллегии министерства физической культуры.
«В каждом регионе нашей страны и в Московской области, в частности, детский и юношеский спорт тесно связан с профессиональным спортом. Мы стараемся соответствовать высоким требованиям, которые предъявляют нам и легенды спорта, и тренеры. Поэтому строя новые объекты, четко понимаем для кого они предназначены, будут ли залы полными», — сказал губернатор.
Спортивные проекты Подмосковья
В Подмосковье ежегодно проходят спортивные мероприятия для жителей всех возрастов. Среди них — проект «Выходи во двор» с участием легенд футбола и хоккея, а также турниры Александра Овечкина, Игоря Акинфеева, Сергея Карякина и Яны Егорян, лыжные гонки Александра Легкова и Александра Панжинского.
В рамках «Красная машина ДВОР» для желающих проводят тренировки по хоккею.
Спорт для льготников, инвалидов и военнослужащих
В Подмосковье также действует программа «Добрый час», по которой льготники могут бесплатно посещать спортивные занятия в 334 центрах. Они доступны для пенсионеров, ветеранов, многодетных семей, инвалидов, сирот, участников СВО и их близких.
В части адаптивного спорта работают 94 организации, которые активно привлекают бойцов спецоперации.
«Добиваться результатов можно только тогда, когда мы вместе делаем одно большое дело — с умом и от чистого сердца. Особое спасибо хочу сказать ветеранам, которые выходят во дворы играть с мальчишками и девчонками. Мы и дальше будем реализовывать такие важные проекты», — сказал Воробьев.
В регионе также созданы 15 клубов проекта «Шахматы для СВОих» под эгидой Сергея Карякина.
Работа по адаптивному спорту ведется в сотрудничестве с фондом «Защитники Отечества».
«В прошлом году мы закупили оборудование, которое позволяет бойцам с потерей зрения заниматься стрельбой, опираясь на слух, и передали его в реабилитационный центр в Сергиевом Посаде. Есть возможность и для занятия футболом таких парней, будем ее тоже прорабатывать», — отметил руководитель исполнительного комитета общероссийского общественного движения «Народный фронт» Михаил Кузнецов.
Он добавил, что Подмосковье присоединилось к пилотному проекту по внедрению ГТО по управлению БПЛА.
Школьная лига Подмосковья
С 2024 года в Подмосковье реализуют проект «Школьная лига», который предлагают тиражировать на всю страну. Это турнир среди образовательных учреждений по футзалу, баскетболу, волейболу и шахматам. В этом году туда добавили настольный теннис и киберспорт.
«Лига» уже объединила 650 образовательных учреждений. В ней принимают участие более 50 тысяч ребят из 49 округов. Игры судят профессиональные спортсмены, а решающие матчи транслируют онлайн — все как в большом спорте. В разработке находится специальное мобильное приложение, которое позволит следить за матчами с телефона.
Амбассадорами «Школьной лиги» стали известные спортсмены, среди которых гроссмейстер Сергей Карякин, серебряный призер Олимпийских игр по волейболу Александра Коруковец, чемпионы России по футболу Дмитрий Сычев и Дмитрий Хлестов и другие.
Спортивные объекты в Подмосковье
В Подмосковье активно ремонтируют старые и строят новые спортивные центры. Чтобы выявить, где это необходимее всего, в комплексах работают камеры с ИИ, отслеживающие количество посетителей. Ими уже оснастили более 200 объектов, в этом году добавят еще 100. В планах также ввести ИИ-агента, который будет не только анализировать число гостей, но и давать рекомендации по оптимизации работы учреждений.
В 2021 года в регионе реализуют проект «Открытый школьный стадион», который охватывает уже 515 объектов. По нему жители могут тренироваться на территории образовательных учреждений во внеурочное время.
Также четыре года назад запустили портал «Спорт Подмосковья», объединяющий всю инфраструктуру региона. Там представлено около 400 объектов, три тысяч тренеров, а также разнообразные секции, готовые маршруты для пробежек и расписания занятий.
Всего в Подмосковье работают порядка 15,5 тысячи спортивных объектов, включая стадионы, хоккейные арены, скейт-парки, бассейны.
Достижения подмосковных спортсменов
В рамках коллегии губернатор вручил награды призерам Сурдлимпийских и участникам Олимпийских игр. Благодарственное письмо губернатора Московской области получил Павел Репилов, который занял 14-е место в одиночных соревнованиях по санному спорту.
«Это были, безусловно, не рядовые соревнования. Там очень серьезная конкуренция, выступала элита мирового санного спорта. Считаю, что я хорошо все сделал. Буду дальше совершенствоваться», — сказал Репетилов.
В состав сборной России на Зимних Олимпийских играх вошли четыре представителя Подмосковья.