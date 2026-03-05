Сегодня 10:50 Андрей Воробьев: еще 100 спорткомплексов в Подмосковье оборудуют камерами с ИИ 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

В этом году еще 100 спортивных комплексов Подмосковья оборудуют камерами с ИИ, а в «Школьной лиге» добавят новые дисциплины. Также в регионе продолжат развивать молодежные проекты, строить новые и ремонтировать старые стадионы. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Развитие спорта в Подмосковье обсудили на заседании Коллегии министерства физической культуры. «В каждом регионе нашей страны и в Московской области, в частности, детский и юношеский спорт тесно связан с профессиональным спортом. Мы стараемся соответствовать высоким требованиям, которые предъявляют нам и легенды спорта, и тренеры. Поэтому строя новые объекты, четко понимаем для кого они предназначены, будут ли залы полными», — сказал губернатор. Спортивные проекты Подмосковья В Подмосковье ежегодно проходят спортивные мероприятия для жителей всех возрастов. Среди них — проект «Выходи во двор» с участием легенд футбола и хоккея, а также турниры Александра Овечкина, Игоря Акинфеева, Сергея Карякина и Яны Егорян, лыжные гонки Александра Легкова и Александра Панжинского.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В рамках «Красная машина ДВОР» для желающих проводят тренировки по хоккею. Спорт для льготников, инвалидов и военнослужащих В Подмосковье также действует программа «Добрый час», по которой льготники могут бесплатно посещать спортивные занятия в 334 центрах. Они доступны для пенсионеров, ветеранов, многодетных семей, инвалидов, сирот, участников СВО и их близких. В части адаптивного спорта работают 94 организации, которые активно привлекают бойцов спецоперации. «Добиваться результатов можно только тогда, когда мы вместе делаем одно большое дело — с умом и от чистого сердца. Особое спасибо хочу сказать ветеранам, которые выходят во дворы играть с мальчишками и девчонками. Мы и дальше будем реализовывать такие важные проекты», — сказал Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В регионе также созданы 15 клубов проекта «Шахматы для СВОих» под эгидой Сергея Карякина. Работа по адаптивному спорту ведется в сотрудничестве с фондом «Защитники Отечества». «В прошлом году мы закупили оборудование, которое позволяет бойцам с потерей зрения заниматься стрельбой, опираясь на слух, и передали его в реабилитационный центр в Сергиевом Посаде. Есть возможность и для занятия футболом таких парней, будем ее тоже прорабатывать», — отметил руководитель исполнительного комитета общероссийского общественного движения «Народный фронт» Михаил Кузнецов. Он добавил, что Подмосковье присоединилось к пилотному проекту по внедрению ГТО по управлению БПЛА. Школьная лига Подмосковья С 2024 года в Подмосковье реализуют проект «Школьная лига», который предлагают тиражировать на всю страну. Это турнир среди образовательных учреждений по футзалу, баскетболу, волейболу и шахматам. В этом году туда добавили настольный теннис и киберспорт. «Лига» уже объединила 650 образовательных учреждений. В ней принимают участие более 50 тысяч ребят из 49 округов. Игры судят профессиональные спортсмены, а решающие матчи транслируют онлайн — все как в большом спорте. В разработке находится специальное мобильное приложение, которое позволит следить за матчами с телефона.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Амбассадорами «Школьной лиги» стали известные спортсмены, среди которых гроссмейстер Сергей Карякин, серебряный призер Олимпийских игр по волейболу Александра Коруковец, чемпионы России по футболу Дмитрий Сычев и Дмитрий Хлестов и другие. Спортивные объекты в Подмосковье В Подмосковье активно ремонтируют старые и строят новые спортивные центры. Чтобы выявить, где это необходимее всего, в комплексах работают камеры с ИИ, отслеживающие количество посетителей. Ими уже оснастили более 200 объектов, в этом году добавят еще 100. В планах также ввести ИИ-агента, который будет не только анализировать число гостей, но и давать рекомендации по оптимизации работы учреждений. В 2021 года в регионе реализуют проект «Открытый школьный стадион», который охватывает уже 515 объектов. По нему жители могут тренироваться на территории образовательных учреждений во внеурочное время.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Также четыре года назад запустили портал «Спорт Подмосковья», объединяющий всю инфраструктуру региона. Там представлено около 400 объектов, три тысяч тренеров, а также разнообразные секции, готовые маршруты для пробежек и расписания занятий. Всего в Подмосковье работают порядка 15,5 тысячи спортивных объектов, включая стадионы, хоккейные арены, скейт-парки, бассейны. Достижения подмосковных спортсменов В рамках коллегии губернатор вручил награды призерам Сурдлимпийских и участникам Олимпийских игр. Благодарственное письмо губернатора Московской области получил Павел Репилов, который занял 14-е место в одиночных соревнованиях по санному спорту. «Это были, безусловно, не рядовые соревнования. Там очень серьезная конкуренция, выступала элита мирового санного спорта. Считаю, что я хорошо все сделал. Буду дальше совершенствоваться», — сказал Репетилов. В состав сборной России на Зимних Олимпийских играх вошли четыре представителя Подмосковья.