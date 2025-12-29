Андрей Воробьев доложил Путину об оптимизации помощи бойцам СВО в Подмосковье

Подмосковье продолжает уделять большое внимание участникам СВО и их семьям. Благодаря оптимизации системы поддержки они могут получать услуги фонда «Защитники Отечества» во всех МФЦ региона. При этом значительную часть помощи оказывают проактивно, без дополнительной подачи заявления, доложил губернатор Андрей Воробьев президенту Владимиру Путину.

В этом году услуги военно-социального центра Минобороны России стали доступны в МФЦ в Подмосковье. Среди них вопросы страховки, выплат, поступления ребенка в вуз и другие. Всего военнослужащие и их семьи могут получить 17 услуг. Также через МФЦ ветераны могут обратиться за комплексным сопровождением. Раньше для этого нужно было лично посещать филиал фонда «Защитники Отечества».

Для участников СВО в Подмосковье работают три флагманских реабилитационных центра. В «Ясенках» для них действуют 11 программ. Регион помог оснастить центр самым передовым оборудованием, в том числе системой для декомпрессии позвоночника, беговыми дорожками с подвесом, барокамерой, кинезиотерапевтической установкой и другими аппаратами. По поручению губернатора там построили бассейн с подъемниками, вело- и акватренажерами и подводной беговой дорожкой.

Получить современные протезы ветераны могут в «Протэкс-центре» в Коломне. Там они проходят каждый этап изготовления изделия — от замера до адаптации.

Кроме того, в каждом округе Подмосковья работают социальные координаторы. Они помогают вернувшимся с передовой, а также семьям погибших и пропавших без вести узнать о мерах поддержки и выстроить профессиональный путь.

«Соцкоординаторы — это те, кто знает своих ребят, которые живут в том или ином уголке Подмосковья, и сопровождает их. Особенно серьезная нагрузка приходится тогда, когда человек реабилитируется после операции или есть определенные сложности. Этот институт себя зарекомендовал», — отметил Воробьев.

Он напомнил, что в регионе действует проект «Герои Подмосковья», в рамках которого ветераны могут получить новую специальность. Многие участники программы уже устроились на работу в органы муниципальной и региональной власти.