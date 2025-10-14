Сегодня 16:02 Андрей Воробьев: детскую поликлинику откроют на улице Мира в Чехове в 2026 году 0 0 0 Фото: Евгений Пронин Подмосковье

Дети

Больницы

Строительство

Андрей Воробьев

Врачи

Чехов

Поликлиники

Медицина

В Чехове продолжается строительство современной детской поликлиники, рассчитанной на 500 посещений в смену. О процессе работ и оснащении будущего медицинского учреждения рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Поручение губернатора Новый подрядчик уже приступил к активной фазе строительства здания на улице Мира после задержек, связанных с недобросовестностью предыдущей компании. «Наша цель — сделать здесь современное медучреждение. К концу года строительная часть будет завершена. Для этого есть финансирование, проектные решения и рабочие на объекте. Второе — это наполнение оборудованием, а его здесь будет достаточное количество, чтобы наши детки в случае заболевания получали все самое современное, технологичное. Уверен, что оно также своевременно прибудет на объект», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Фото: Евгений Пронин 1/4 Фото: Евгений Пронин 2/4 Фото: Евгений Пронин 3/4 Фото: Евгений Пронин 4/4

Губернатор поручил открыть поликлинику в течение первых шести месяцев 2026 года.

«Она очень востребована и удобно расположена. Уверен, что главврач позаботится, чтобы здесь были все необходимые врачи — и педиатры, и узкие специалисты», — пояснил глава региона. Оснащение новой поликлиники Общая площадь учреждения превысит 8,6 тысячи квадратных метров. В поликлинике оборудуют отделения педиатрии, стоматологии и неотложной помощи, кабинеты для приема узких узких специалистов, в том числе офтальмолога, дерматолога, эндокринолога и уролога-андролога, а также зоны для вакцинации, кабинеты для рентгена, электрокардиографии, ультразвуковых исследований, функциональной диагностики и реабилитации. Для юных пациентов предусмотрят комнаты здорового ребенка и игровые уголки.

Фото: Евгений Пронин 1/5 Фото: Евгений Пронин 2/5 Фото: Евгений Пронин 3/5 Фото: Евгений Пронин 4/5 Фото: Евгений Пронин 5/5

Врачи и медсестры перейдут в новое здание из действующих подразделений, расположенных на улицах Пионерской, Гагарина и Земской. Чтобы полностью укомплектовать коллектив, сейчас дополнительно ведется набор пяти педиатров, четырех медсестер и двух офтальмологов.

Главный врач Чеховской больницы Андрей Попов отметил, что новая поликлиника позволит значительно увеличить поток пациентов. «Поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену, но с учетом потребностей населения в среднем в день сможем принять порядка 800 по разным профилям — и педиатрический, и диагностический. Здесь будет открыт блок здорового ребенка — вся профилактическая медицина, огромная диагностическая база», — уточнил Попов. Соответствие региональным стандартам Внешне и внутренне здание будет соответствовать современным региональным стандартам: комфортные зоны ожидания, навигация, доступная среда, зеленая территория, парковка для велосипедов и уютные пространства как для посетителей, так и для врачей. Проект реализовали уже на 62%.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

«Мы вышли на объект на прошлой неделе. Все, что касается черновой отделки, мокрых процессов, в основном выполнено, лифты смонтированы. Еще много работы по фасаду, отделке. Со следующей недели планируем приступить к инженерии. Начнем с наружной перекладки сетей, чтобы успеть в этом году сделать благоустройство: дорожки, тротуары, пожарный проезд, маленькую детскую площадку», — рассказал представитель подрядчика Игорь Шахов.

По его словам, в здании уже включили отопление. Скоро начнутся отделочные работы. Напомним, в Подмосковье с января в рамках государственной программы новые поликлиники открыли в Котельниках, Ленинском и Одинцовском округах. До конца года в регионе планируют завершить строительство медицинских учреждений в Пушкинском и Богородском округах, а также в Люберцах. Их откроют в первом квартале будущего года.