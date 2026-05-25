Андрей Воробьев: детскую поликлинику на улице Мира в Чехове откроют к 1 июня

В Чехове ко Дню защиты детей, который отмечают 1 июня, откроют детскую поликлинику. Учреждение сможет за смену принимать до 500 посетителей, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Комфорт и новые технологии Во время рабочей поездки в Чехов глава региона не только проверил готовность поликлиники, работы в которой уже завершили, но и поговорил с сотрудниками. «Мы научились строить красивые стандартизированные поликлиники, будь то детская или взрослая, но ключевое — это люди, которые умеют работать на оборудовании, которые знают технологии, в том числе, искусственного интеллекта. Это все помогает исключать ошибки, искать эффективные пути лечения. Врачи хотят узнавать что-то новое в методиках, говорят о важности чат-ботов, технологий, которые забирают на себя все, что связано с бумагой. Отвлекать специалиста на рутинную работу мы не хотим. Поэтому наша задача — продолжать все это внедрять», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Фото: Александра Степанова 1/8 Фото: Александра Степанова 2/8 Фото: Александра Степанова 3/8 Фото: Александра Степанова 4/8 Фото: Александра Степанова 5/8 Фото: Александра Степанова 6/8 Фото: Александра Степанова 7/8 Фото: Александра Степанова 8/8

Почти 30 тысяч детей смогут получать помощь в новом учреждении. Ранее они посещали поликлинику на Пионерской улице и педиатрические подразделения, расположенные на улицах Земской и Гагарина.

Главный врач Андрей Попов сообщил губернатору, что родители также смогут посещать специалистов, проходить скрининги и комплексные осмотры в рамках «Дней здоровой семьи». Современное пространство В поликлинике, расположенной на улице Мира, разместили отделения неотложной помощи, педиатрии, стоматологии, функциональной диагностики, зоны, где будут проводить УЗИ, ЭКГ и делать рентгены. Также посетители смогут получить консультации эндокринолога, дерматолога, аллерголога и прочих специалистов. Позже в здании планируют открыть дневной стационар и реабилитационное отделение.

Для комфорта юных пациентов и их родителей в поликлинике обустроили удобные зоны ожидания, детские уголки, комнату здорового ребенка, а прилегающую территорию озеленили. Также возле учреждения появились велопарковка и детская площадка.

Фото: Александра Степанова 1/11 Фото: Александра Степанова 2/11 Фото: Александра Степанова 3/11 Фото: Александра Степанова 4/11 Фото: Александра Степанова 5/11 Фото: Александра Степанова 6/11 Фото: Александра Степанова 7/11 Фото: Александра Степанова 8/11 Фото: Александра Степанова 9/11 Фото: Александра Степанова 10/11 Фото: Александра Степанова 11/11

«Мы очень ждем открытия новой поликлиники. Там комфортные условия, как для пациентов, так и для врачей. Раньше нам не хватало кабинетов, в здании были узкие коридоры, были не разведены потоки пациентов. Теперь у нас будут просторные кабинеты, зоны ожидания, новая удобная мебель. Хочется сказать отдельные слова благодарности за региональные меры поддержки, в частности программу „Социальная ипотека“, участницей которой я являюсь», — отметила педиатр Елена Ильина. Оснащение поликлиники и штат В поликлинике установили современное оборудование, в том числе аппарат для рентгенов, рассчитанный на два места, устройство для ультразвуковых исследований экспертного класса и ЛОР-комбайны. В новом учреждении будут трудиться 45 врачей, 84 представителя среднего медперсонала, которые перейдут из старых отделений. Штат расширят, пригласив дополнительно четырех педиатров, семерых медсестер, двух офтальмологов и хирурга.

Фото: Александра Степанова 1/5 Фото: Александра Степанова 2/5 Фото: Александра Степанова 3/5 Фото: Александра Степанова 4/5 Фото: Александра Степанова 5/5

«Строительство поликлиники уже завершено, сейчас идут пусконаладочные работы, передача медицинского оборудования. Оно уже на площадке, идет расстановка по кабинетам и обучение медперсонала обращению с ним. К 1 июня, дню официального открытия, все будет готово», — подтвердил представитель генподрядчика Сергей Вельш.

Другие медучреждения Подмосковья До конца года новую поликлинику для взрослых и детей на 500 посещений в смену откроют Ногинске, а еще на тысячу — в Королеве. Также двери для пациентов распахнут две смешанные поликлиники в Одинцове.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 5/5

«У нас в Подмосковье работает флагманский детский госпиталь имени Рошаля. И очень приятно, что есть партнерство, что научный центр дополняет первичное звено. Я очень надеюсь, что специалисты будут сюда приезжать. Врачи поликлиники смогут в одно касание можно получить консультацию и ответы на какие-то важные вопросы. Такая практика распространяется и на другие наши города, — добавил Андрей Воробьев.

По словам губернатора, власти Подмосковья делают все возможное, чтобы специалисты первичного звена ощущали заботу со стороны властей.