Андрей Воробьев: детский сад в ЖК «Первый Южный» в Видном откроют осенью

В Ленинском округе продолжается развитие социальной инфраструктуры в новых жилых микрорайонах. О том, каким будет новый детский сад «Лучик» в жилом комплексе «Первый Южный», рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава региона вместе с депутатом Госдумы Романом Терюшковым проверил готовность нового дошкольного учреждения в Видном. Детский сад на 330 мест строят за счет инвестора. После ввода в эксплуатацию его передадут муниципалитету. Завершить строительные и отделочные работы планируют к середине августа, а принять первых дошкольников учреждение сможет в конце сентября — начале октября.

«Ключевая задача — чтобы все образовательные учреждения и комплексы вводились своевременно. Мы сегодня здесь, чтобы лично убедиться: детский сад готов, а 1 сентября следующего года откроется школа. Конечно, главное — чтобы и строители, и сами жители были полностью довольны результатом», — подчеркнул Андрей Воробьев в беседе с местными жителями.

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По его словам, строительство проводят по современным стандартам, что позволяет детям чувствовать себя комфортно. Передовое оснащение и антураж поддерживают их интерес к занятиям. «Родители часто обращают внимание на то, чтобы дети больше времени проводили на свежем воздухе, — мы стараемся это также учитывать. Не менее важно и качество образования: сегодня малыши получают в детских садах весьма заметные знания — и читают, и рисуют, и занимаются творчеством, спортом. Наша задача — привлечь сюда сильных воспитателей и педагогов, которые смогут качественно подготовить ребят к школе», — отметил губернатор. Значительное опережение графика Как сообщил генеральный директор ГК ФСК Дмитрий Трубников, объект площадью 4,6 тысячи квадратных метров удалось построить почти на полгода раньше первоначального графика. В августе застройщик рассчитывает получить разрешение на ввод здания в эксплуатацию и передать его администрации округа.

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«В целом в рамках ЖК „Первый Южный“ будет создана мощная социальная инфраструктура. Всего мы построим три детских сада общей вместимостью 1430 мест: этот — на 330 малышей и еще два больших садика на 500 и 600 мест. Также проектом предусмотрены две школы — на 1250 и 1750 мест. Позаботились и о благоустройстве: сделаем пешеходный и веломаршрут до ж/д станции, обустраиваем 15 гектаров близлежащей лесопарковой зоны. Главным украшением территории жилого комплекса станет бульвар-дендрарий — мы высадим более ста плодовых деревьев, включая яблони, груши и сливы», — поделился планами Дмитрий Трубников.

Комфортные группы, зоны для кружков и занятий спортом Детский сад войдет в состав Видновской школы № 2 и станет шестым дошкольным подразделением образовательного комплекса. Там откроют 13 групп для детей от двух лет, включая одну ясельную и две логопедические. «Помимо основной образовательной программы, для ребят организуют разнообразные кружки — спортивные, творческие и эстетические. На прилегающей территории предусмотрены качественные и безопасные прогулочные и спортивные площадки», — уточнила заместитель директора Видновской СОШ № 2 Ольга Ванявкина. В трехэтажном здании разместят медицинский и пищевой блоки, прачечную, кабинеты логопеда и психолога, музыкальный и спортивный залы, а также помещения для дополнительных занятий.

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Учреждение уже оснастили современным оборудованием, включая интерактивные панели и мультстудию. Работать в детском саду будут 25 педагогов, при этом большая часть коллектива уже сформирована.

По словам местной жительницы Светланы Мазневой, открытие нового детского сада особенно важно для молодых семей, которые переезжают в микрорайон. «Моему сыну два года, и нам предложили здесь место. Садик просто великолепный: он огромный, яркий, современный — я в него буквально влюбилась. Поскольку ребенку нужно небольшое коррекционное внимание, для меня очень важно, чтобы в штате были сильные логопеды и психологи. По профессии я музыкальный руководитель и учитель-логопед, поэтому оцениваю условия профессиональным взглядом: смотрю на руководство, оснащение, материалы. В моих ближайших планах — устроиться сюда работать», — заметила Светлана Мазнева. Строительство школ и детских садов в Ленинском округе Всего в составе жилого комплекса «Первый Южный» планируют построить три детских сада общей вместимостью 1430 мест, а также две школы на 1250 и 1750 учеников. Проект предусматривает создание пешеходного и велосипедного маршрутов к железнодорожной станции, благоустройство 15 гектаров лесопарковой территории и устройство бульвара-дендрария.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

В 2026 году в Ленинском округе планируют открыть шесть детских садов на 1710 мест. Два учреждения уже начали работу весной, а еще три откроются осенью. В будущем году в округе построят еще три дошкольных учреждения на 735 мест.