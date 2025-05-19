Сегодня 16:47 Андрей Воробьев: дети-сироты смогут оформить жилищный сертификат онлайн в Подмосковье Воробьев: дети-сироты смогут получить жилищный сертификат онлайн в Подмосковье 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Андрей Воробьев

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Дети-сироты смогут получать жилищные сертификаты в электронном виде в Подмосковье уже в этом году. Для этого нужно будет подать заявку через «Госуслуги». Это сделает получение квартир быстрее и удобнее, отметил губернатор Андрей Воробьев.

«Каждому человеку важно иметь свое жилье, особенно если рядом нет родных и близких. Мы стараемся окружать детей-сирот заботой, с 2013-го года взяли на себя решение жилищного вопроса», — отметил Воробьев. Не имеющие жилья дети-сироты получают квартиры в Подмосковье по достижении 18 лет. С 2013 года в Московской области уже выдали более восьми тысяч помещений, в этом году вручат еще 916.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Для удобства сиротам начали выдавать специальные сертификаты, которые дают возможность выбрать недвижимость в любом городе. С этого года их можно оформить онлайн — через «Госуслуги». «В этом году мы сделали так, что сертификат можно получить в электронном виде. Теперь вообще не нужно никуда ходить: достаточно подать заявку на региональном портале госуслуг — и документ придет в личный кабинет», — сказал глава региона. В этом году в Подмосковье обеспечили квартирами 327 детей-сирот. Из них 292 оформили сертификаты. Одним из первых это сделал Станислав Малютин из Балашихи. Новоселье он справил в микрорайоне Новое Павлино. Он рассказал, что оформил документ через «Госуслуги» и получил его спустя всего пару дней. «Сертификат получил в феврале, квартира была уже выбрана, поэтому мы сразу договорились с продавцом, он сообщил реквизиты счета, по которому нужно было перевести деньги, и где-то через две недели я въехал в свою квартиру», — рассказал он.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Сертификат дает ряд преимуществ: можно выбрать квартиру в любом округе, а также добавить к нему свои накопленные средства. При этом договор купли-продажи оформляется всего за два месяца. Всего в Подмосковье 22 тысячи детей-сирот, почти 99% из них находятся в приемных семьях, остальные — в специализированных центрах. Им предоставляют ежемесячные выплаты, социальную карту для бесплатного проезда в общественном транспорте и другие льготы.