Андрей Воробьев: 84% котельных Подмосковья оснастили цифровыми датчиками
В Подмосковье продолжается масштабная программа модернизации и цифровой трансформации жилищно-коммунального хозяйства. О ключевых направлениях развития и внедрении новых технологий для повышения эффективности системы рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Цифровизация для ускорения реагирования
В этом году в регионе строят и обновляют 500 объектов по теплу и еще 150 — по воде. Это позволит ощутить перемены более чем трем миллионам жителей Московской области.
Одним из главных шагов в обновлении отрасли стала цифровизация.
«А это значит большее и большее использование технологий, реагирование в том случае, когда возникают аварии. Это значит цифровая диспетчерская, о которой мы говорили в этом году не один раз», — отметил Андрей Воробьев.
В регионе начал работу единый центр управления жилищно-коммунальным хозяйством, который круглосуточно отслеживает состояние всех систем. В муниципалитетах внедряют единый стандарт аварийно-диспетчерских служб, что позволит сократить время реагирования на аварии с часа до 15 минут, а сроки их устранения — до шести часов по теплу и до восьми часов по воде.
Умные датчики
Для стабильной и быстрой работы коммунальной инфраструктуры важно оснащение объектов датчиками.
Сегодня ими оборудованы уже 84% котельных. Наибольшее количество устройств установили в Одинцовском городском округе. Работы охватили 134 котельные, включая объекты на улицах Герцена, Парковой и в микрорайоне Восточный. В Подольске цифровые датчики появились в 83 котельных.
Значительный объем работ выполнили в Люберцах (72), Домодедове (70) и Орехово-Зуеве (65).
В Пушкинском городском округе датчики установили в 64 котельных. Устройства разместили и на объектах в Красногорске, Балашихе, Коломне, Луховицах, Кашире, Воскресенске, Зарайске и Королеве.
Работы провели также в Долгопрудном (15 котельных), Лобне (15 котельных), Дубне (шесть котельных), Реутове и Фрязино (по семь котельных), Бронницах (семь котельных).
Установка цифровых датчиков позволяет осуществлять непрерывный мониторинг работы оборудования и дистанционно управлять технологическими процессами, что повышает надежность и эффективность теплоснабжения в Подмосковье.
Кроме того, устройствами оснастили 55% центральных тепловых пунктов и 1,2% многоквартирных домов.
План по установке датчиков и передаче сведений в региональную систему полностью выполнен в 753 пунктах, в том числе в Красногорске, Реутове, Котельниках, Истре и Краснознаменске.
Цифровые технологии как основа надежности
Губернатор подчеркнул, что телеметрия и ведение жизненного цикла объектов в цифровом формате — ключевые инструменты для повышения надежности коммунальной системы.
Наличие умных точек позволяет эффективнее контролировать инфраструктуру и быстрее устранять возможные неполадки. Именно поэтому важно не только установить оборудование, но и обеспечить его бесперебойную работу и стабильную передачу данных по каждому объекту.