Андрей Воробьев: 84% котельных Подмосковья оснастили цифровыми датчиками

В Подмосковье продолжается масштабная программа модернизации и цифровой трансформации жилищно-коммунального хозяйства. О ключевых направлениях развития и внедрении новых технологий для повышения эффективности системы рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Цифровизация для ускорения реагирования

В этом году в регионе строят и обновляют 500 объектов по теплу и еще 150 — по воде. Это позволит ощутить перемены более чем трем миллионам жителей Московской области.

Одним из главных шагов в обновлении отрасли стала цифровизация.

«А это значит большее и большее использование технологий, реагирование в том случае, когда возникают аварии. Это значит цифровая диспетчерская, о которой мы говорили в этом году не один раз», — отметил Андрей Воробьев.

В регионе начал работу единый центр управления жилищно-коммунальным хозяйством, который круглосуточно отслеживает состояние всех систем. В муниципалитетах внедряют единый стандарт аварийно-диспетчерских служб, что позволит сократить время реагирования на аварии с часа до 15 минут, а сроки их устранения — до шести часов по теплу и до восьми часов по воде.

Умные датчики

Для стабильной и быстрой работы коммунальной инфраструктуры важно оснащение объектов датчиками.

Сегодня ими оборудованы уже 84% котельных. Наибольшее количество устройств установили в Одинцовском городском округе. Работы охватили 134 котельные, включая объекты на улицах Герцена, Парковой и в микрорайоне Восточный. В Подольске цифровые датчики появились в 83 котельных.

Значительный объем работ выполнили в Люберцах (72), Домодедове (70) и Орехово-Зуеве (65).