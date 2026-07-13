Сегодня 12:45 Андрей Воробьев: 806 одноэтажек вывели из статуса МКД в Подмосковье за полгода Фото: Александра Степанова Подмосковье

Подмосковье

Андрей Воробьев

Недвижимость

Подмосковье

Перевод отдельных многоквартирных домов в статус блокированной жилой застройки в Подмосковье продолжается. О нюансах этой работы рассказал в рамках ВКС губернатор региона Андрей Воробьев.

После изменения статуса дома исключают из программы капитального ремонта. В подобных случаях, когда собственники поддерживают такое решение, проведение капремонта не требуется.

Перевод многоквартирных домов в статус блокированной застройки важен для наших жителей, которые получают возможность оформить в собственность участок земли, свое хозяйство, недвижимость. Андрей Воробьев губернатор Подмосковья

Сейчас в Подмосковье насчитывают более пяти тысяч одноэтажных домов, которые по документам считаются многоквартирными, хотя фактически представляют собой индивидуальную жилую застройку. Их жители пользуются земельными участками и возводят хозяйственные постройки. Речь идет о каждом 10-м МКД в регионе. Многие жители хотят перевести дом в статус ИЖС и оформить землю. Свыше 1,1 тысячи таких обращений поступило в Подмосковье за год. Губернатор отметил, что власти должны предложить всем желающим понятные алгоритмы.

Для поддержки собственников ранее приняли решение продлить до конца 2027 года возможность выкупа земли по льготной цене — за 3% от кадастровой стоимости.

Важен диалог с жителями, вовлеченность муниципальной команды, главы, разъяснение. Ведь все, что касается имущества, особо чувствительно для людей. Андрей Воробьев губернатор Подмосковья

Андрей Воробьев также обратил внимание муниципалитетов на необходимость сохранять высокий темп работы по переводу домов в новый статус и продолжать реализацию программы без снижения активности.

В общей сложности в регионе зарегистрировали почти 52 тысячи многоквартирных домов, причем 5335 из них — одноэтажные, фактически относящиеся к категории ИЖС. «Это одноэтажные дома, в которых проживают две и более семей, квартиры имеют отдельный вход и земельный участок. Все участки освоены, на придомовой территории ведется сельскохозяйственная деятельность, находятся постройки», — пояснил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский. После инвентаризации выяснилось, что 1386 — не подлежат переводу, а еще в 644 необходима дополнительная проработка. Сейчас почти 2,5 тысячи одноэтажных жилых зданий подходят под критерии для перевода в статус блокированной застройки.

Фото: Александра Степанова

За полгода в Подмосковье из статуса многоквартирных вывели 806 одноэтажек. Особенно активно эту работу проводят в Можайском, Богородском, Дмитровском, Одинцовском округах, Коломне, а также в Лотошине, Серпухове, Щелкове, Павловском Посаде и Зарайске.