Андрей Воробьев: 6 новых школ откроют в Подмосковье 1 сентября

В Московской области продолжается масштабная подготовка образовательных учреждений к новому учебному году, включая строительство школ и капитальный ремонт действующих зданий. О процессе работ рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Капитальный ремонт школ В Подмосковье уделяют особое внимание всему, что связано с образованием детей, а также с их комфортом во время получения знаний. В регионе продолжается капитальный ремонт 48 школ в 26 округах по национальному проекту «Молодежь и дети». Наибольшее количество таких учреждений расположено в Серпухове (4), Орехово-Зуеве (4), Пушкино (4) и Щелкове (4). «Наша задача — заранее завершить все работы. При этом важно не только строительство и капремонт, но и оснащение, благоустройство, готовность прилегающей территории», — отметил Андрей Воробьев.

Уже на следующей неделе для подмосковных выпускников прозвенят последние звонки, после чего регион сосредоточится на завершении работ в образовательных учреждениях. Всего к 1 сентября в области планируют ввести 54 объекта почти на 31 тысячу мест.

Новые учебные заведения и ремонт уже существующих В рамках государственной программы в области сейчас строят шесть школ общей вместимостью 5,6 тысячи учеников. Новые образовательные учреждения 1 сентября планируют открыть в Солнечногорске, Бронницах, Подольске, Люберцах, Лосино-Петровском и Котельниках. В последнем округе возводят крупный воспитательно-образовательный комплекс на 2450 мест. Решения о строительстве школ в регионе принимают с учетом демографической ситуации и реальной потребности жителей. Такой подход позволяет одновременно уделять больше внимания модернизации уже существующих школ, многие из которых имеют давнюю историю и сложившиеся традиции. Одним из ключевых решений стал разработанный в 2024 году типовой проект школы на 1100 мест, позволивший сократить сроки возведения объектов до 13 месяцев. Сейчас по этой технологии строят сразу две школы — в жилом комплексе «Новые Островцы» в Раменском и в микрорайоне Лукино-Варино в округе Лосино-Петровский. В последнем объекте также предусмотрены помещения для детской школы искусств. Крупнейшим образовательным проектом региона стал воспитательно-образовательный комплекс в микрорайоне Опытное поле в Котельниках. В его состав войдут школа более чем на две тысячи учеников и детский сад на 350 мест.

Комплекс оснастят четырьмя спортивными залами, двумя библиотеками, большим актовым залом и современными кабинетами для технологических дисциплин. После открытия туда переведут учеников из старых школьных зданий микрорайона Белая Дача и школы № 2.

В Бронницах продолжается развитие лицея, основное здание которого ранее уже капитально обновили. Сейчас там строят новый корпус на 100 мест с профильными кабинетами, IT-зоной, мастерскими, медиатекой и актовым залом. Благодаря расширению почти 900 школьников смогут учиться в более современных и комфортных условиях. Также появляются дополнительные корпуса. В Подольске к школе № 16 возводят пристройку на 580 мест, что позволит снизить нагрузку на переполненное учебное заведение. В Солнечногорске завершается строительство корпуса на 300 мест для гимназии имени дважды Героя Советского Союза Дмитрия Драгунского. «Новые школы у нас в высокой степени готовности — более 70%. Везде работы на финишной прямой, объекты будут введены в срок. На ежедневном контроле держим также 48 школ в 26 округах, которые капитально ремонтируем. Из них 36 учебных заведений в 22 округах обновляем в рамках нацпроекта „Молодежь и дети“. Отмечу, что 14 из 48 объектов — это школы большой площади: от шести до 13,5 тысячи квадратных метров», — отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Одним из самых масштабных объектов капремонта стала гимназия № 5 в Дзержинском, где обучаются свыше 1300 детей. Там модернизируют оба корпуса, бассейн, спортивную инфраструктуру и прилегающую территорию.

Уникальный проект В ряде школ региона продолжается реализация творческого проекта «Моя школа, моя история». Интерьеры образовательных учреждений оформляют с учетом исторических и культурных особенностей территории.

Так, в школе № 1 в Королеве создали арт-пространство, посвященное космонавтике, а в лицее № 2 в Протвине художественное оформление связано с историей Института физики высоких энергий.

В гимназии № 23 в микрорайоне Сходня округа Химки, в свою очередь, росписи посвящены событиям Битвы под Москвой.