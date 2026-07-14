Андрей Воробьев: 5 участков теплотрасс обновят в Дзержинском к осени
К осени в Дзержинском капитально отремонтируют пять участков теплотрасс и шесть центральных тепловых пунктов. Изменения почувствуют более 56 тысяч человек, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Он посетил один из объектов на Угрешской улице и проверил ход работ.
Дзержинский обеспечивают теплом 24 центральных тепловых пункта и почти 90 километров сетей. Часть из них модернизируют в этом году, включая объект на Угрешской улице. Там заменят 1,3 километра труб, по которым горячая вода поступает в 140 жилых домов и 25 социальных учреждений.
«Мы должны к сентябрю подготовить и магистральные, и распределительные сети. Такая работа ведется во всех городских округах без исключения. Наша задача — войти в зимний период уже с новыми котельными, БМК и обновленными сетями», — отметил губернатор.
Как сообщил заместитель директора по развитию департамента теплоэнергетики ГК «ЕКС» Алексей Сильвестров, все работы в округе идут по плану.
«Мы движемся строго по графику и планируем полностью завершить ремонт к началу отопительного сезона. Никаких рисков по срокам нет: все необходимые материалы уже завезены на площадки, бригады укомплектованы, работа идет полным ходом», — сказал он.
Работы ведут на улицах Ленина, Шама, Лесной, а также в сквере Ветеранов. После их завершения надежное тепло получат 226 домов и 55 соцучреждений.
Еще одно важное направление — обновление ЦТП. Модернизация объекта на Лесной улице уже подходит к концу. Наполовину ремонт выполнили на улице Академика Жукова. Другие пункты находятся на улицах Лермонтова, Томилинской и Угрешской.
Все ЦТП оборудовали умными датчиками температуры и давления. Они передают данные в единую цифровую систему «Контур.ЖКХ». Через нее специалисты могут круглосуточно следить за параметрами работы сетей.
«Сейчас важно строго соблюсти сроки и обеспечить поставку оборудования. После завершения монтажных работ необходимо время и на пусконаладку установок. Это тоже требует внимания и определенных усилий», — добавил Воробьев.
Всего с 2023 года в Подмосковье обновили около 600 котельных, БМК и ЦТП, а также порядка 730 километров сетей. В этом году построят и обновят еще около 300 объектов.