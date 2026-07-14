Андрей Воробьев: 5 участков теплотрасс обновят в Дзержинском к осени

К осени в Дзержинском капитально отремонтируют пять участков теплотрасс и шесть центральных тепловых пунктов. Изменения почувствуют более 56 тысяч человек, сообщил губернатор Андрей Воробьев . Он посетил один из объектов на Угрешской улице и проверил ход работ.

Дзержинский обеспечивают теплом 24 центральных тепловых пункта и почти 90 километров сетей. Часть из них модернизируют в этом году, включая объект на Угрешской улице. Там заменят 1,3 километра труб, по которым горячая вода поступает в 140 жилых домов и 25 социальных учреждений.

«Мы должны к сентябрю подготовить и магистральные, и распределительные сети. Такая работа ведется во всех городских округах без исключения. Наша задача — войти в зимний период уже с новыми котельными, БМК и обновленными сетями», — отметил губернатор.

Как сообщил заместитель директора по развитию департамента теплоэнергетики ГК «ЕКС» Алексей Сильвестров, все работы в округе идут по плану.

«Мы движемся строго по графику и планируем полностью завершить ремонт к началу отопительного сезона. Никаких рисков по срокам нет: все необходимые материалы уже завезены на площадки, бригады укомплектованы, работа идет полным ходом», — сказал он.