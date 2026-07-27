Андрей Воробьев: 4 общественных пространства благоустроят в Пушкино в этом году

В Подмосковье продолжается масштабное обновление общественных пространств, которые создают комфортные условия для отдыха, прогулок и занятий спортом. О процессе благоустройства набережной реки Учи в Ивантеевке рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Глава региона не только проверил, как продвигаются работы по созданию новой зоны отдыха у воды, но и пообщался с жителями. Четыре года назад по просьбам жителей Ивантеевки обновили сквер на Рощинской улице, а в декабре 2025 года начали благоустройство территории возле Учи. Завершить проект планируют до конца лета.

«Наша задача — везде создавать такие места притяжения, где люди могут общаться, безопасно гулять, заниматься спортом. Зимой — лыжня, летом — велосипеды, самокаты. Обязательно соблюдаем все стандарты: это и видеонаблюдение, и работающие туалеты, и качественная уборка территории. Благоустройство — большая комплексная программа, которую мы реализуем вместе с жителями», — отметил Андрей Воробьев.

Фото: Екатерина Агеева 1/3 Фото: Екатерина Агеева 2/3 Фото: Екатерина Агеева 3/3

При создании таких объектов учитывают пожелания людей. Важными элементами остаются освещение, видеонаблюдение, уборка территории и доступность необходимой инфраструктуры. Какой будет новая набережная Проект набережной разработали с учетом природного ландшафта. На территории уже появились пешеходные дорожки, спортивные и детские площадки, настилы около воды. В дальнейшем там оборудуют амфитеатр, смотровые площадки, беседки, зоны для пикников и отдыха, площадку для выгула собак, обновят мост и высадят дополнительные деревья, кустарники и цветы. Как рассказал представитель подрядной организации Антон Корж, работы начались в декабре 2025 года, а активная фаза стартовала весной. Сейчас готовность объекта площадью около пяти гектаров составляет порядка 80%.

Фото: Екатерина Агеева 1/5 Фото: Екатерина Агеева 2/5 Фото: Екатерина Агеева 3/5 Фото: Екатерина Агеева 4/5 Фото: Екатерина Агеева 5/5

«По сути, мы создавали парк с нуля, ведь раньше здесь был заброшенный пустырь, где жители устраивали стихийные пикники. Мы полностью изменили планировку: проложили дорожно-тропиночную сеть из брусчатки, сделали асфальтированные дорожки для пешеходов и велосипедистов. Парк довольно протяженный — около 700 метров в длину и 200 метров в ширину. Столкнулись со сложностями из-за обилия подземных коммуникаций, но успешно со всем справились», — поделился Антон Корж.

Другие объекты в Пушкино За последние несколько лет в округе преобразили десятки общественных пространств: парки и площади Ивантеевки, набережные Серебрянки и Травинского озера, центральный парк, «Березовую рощу», лесопарк «Северный» и другие территории. В этом году обновят еще три объекта — сквер «Журавли» и пешеходную улицу на улице Дзержинского в Ивантеевке, а также бульвар в микрорайоне Дзержинец в Пушкино. Жители отмечают, что благоустройство заметно меняет облик города. По словам местной жительницы Ольги Егиян, территория Рощинской улицы, которая раньше была заброшенной, теперь стала удобным и безопасным местом для прогулок благодаря дорожкам, освещению, зонам отдыха и площадке для собак.

Фото: Екатерина Агеева 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Екатерина Агеева 4/4

«Я люблю и другие общественные пространства Ивантеевки. Наш любимый центральный парк за последние пять лет изменился до неузнаваемости, став главной точкой притяжения для горожан. Там идеальная чистота, благоустроенные берега с песочком, катамараны, семейные кафе, красивые мостики. Теперь ждем открытия сквера „Журавли“ и нашей пешеходной зоны», — уточнила Ольга Егиян.