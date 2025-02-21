21 февраля 2025 16:33 Андрей Воробьев: 30 центров реабилитации и соцуслуг в Подмосковье отремонтируют в 2025 году 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

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Андрей Воробьев

Инвалиды

Свыше 30 учреждений социального обслуживания и реабилитации капитально отремонтируют в Подмосковье в 2025 году. Здания не только обновят, но и оснастят новой бытовой техникой, медицинским оборудованием и мебелью, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«Задача — сделать так, чтобы в учреждениях социального обслуживания и реабилитации было уютно, как дома, имелось все необходимое для оказания специализированной помощи», — сказал глава региона. Социальные учреждения оказывают помощь детям, пенсионерам, инвалидам и участникам СВО. Это семейные центры, оздоровительные лагеря, пансионаты и другие организации. По словам губернатора, в прошлом году в регионе привели в порядок 33 таких здания. Им не только придали новый облик, но и оснастили их современным оборудованием и бытовой техникой.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

На капитальный ремонт соцучреждений в этом году из областного бюджета выделят более 1,5 миллиарда рублей. Еще 375 миллионов направят на переоснащение учреждений.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В этом году капитальный ремонт проведут в Добром доме в Орехово-Зуеве. Сейчас там проживают более 730 человек. В спальном корпусе на Окрайной улице обновят систему электроснабжения, трубы, батареи и сигнализацию, а также установят пандусы. Масштабные работы также пройдут в Добрых домах в Одинцове и Шатуре, а в реабилитационном центре «Балашихинский» в Реутове обустроят соляную пещеру и гостиную с камином.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

Всего в этом году социальные учреждения получат более 14 тысяч единиц современного оборудования. Все необходимое уже закупили для бассейна в центре «Ясенки», который построили по просьбам проходящих там лечение бойцов. «Важно не просто придать новый вид зданиям, но и оснастить социальные объекты современным оборудованием, поэтому направляем средства и на капремонт, и на закупку техники, мебели, предметов быта», — подчеркнул Воробьев. Еще 30 аппаратов получит центр для слепоглухих в Сергиевом Посаде. Туда поставят ультразвуковую ванну, аквадистиллятор, анализатор крови и многое другое. Передовую технику также получит Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации.