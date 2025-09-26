Андрей Воробьев: 2 тысячи спортивных мероприятий провели в Подмосковье летом

Летом в Подмосковье провели более двух тысяч спортивных мероприятий. Это турниры, соревнования, футбольные матчи и многое другое. В них поучаствовали более 1,5 миллиона человек, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

В Подмосковье уделяют большое внимание развитию массового спорта. В регионе создают условия, при которых и дети, и взрослые могут вести активный образ жизни. Для этого строят новые и обновляют старые спорткомплексы, стадионы и бассейны.

Летом для жителей традиционно проводят большую программу мероприятий: турниры, соревнования, марафоны и велогонки. В этом году они охватили 1,5 миллиона человек.

«В этом году мы запустили новые активности — фестиваль по пляжным видам спорта и сап-фестиваль. Обязательно продолжим создавать все условия, чтобы жители Подмосковья могли вести активный образ жизни в любое время года», — отметил Воробьев.

Футбольные матчи

Более 25 тысяч человек этим летом посетили матчи проекта «Выходи во двор». Легенды футбола соревновались с любительскими командами Коломны, Пушкино, Подольска, Димитрова и других муниципалитетов. По сложившейся традиции в Балашихе прошла игра с командой военнослужащих дивизии имени Дзержинского.

Кроме того, в Подмосковье прошел турнир Кубок Игоря Акинфеева — в нем участвовали 20 команд со всей России. Финальную игру посетили около трех тысяч болельщиков.