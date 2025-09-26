Андрей Воробьев: 2 тысячи спортивных мероприятий провели в Подмосковье летом
Летом в Подмосковье провели более двух тысяч спортивных мероприятий. Это турниры, соревнования, футбольные матчи и многое другое. В них поучаствовали более 1,5 миллиона человек, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
В Подмосковье уделяют большое внимание развитию массового спорта. В регионе создают условия, при которых и дети, и взрослые могут вести активный образ жизни. Для этого строят новые и обновляют старые спорткомплексы, стадионы и бассейны.
Летом для жителей традиционно проводят большую программу мероприятий: турниры, соревнования, марафоны и велогонки. В этом году они охватили 1,5 миллиона человек.
«В этом году мы запустили новые активности — фестиваль по пляжным видам спорта и сап-фестиваль. Обязательно продолжим создавать все условия, чтобы жители Подмосковья могли вести активный образ жизни в любое время года», — отметил Воробьев.
Футбольные матчи
Более 25 тысяч человек этим летом посетили матчи проекта «Выходи во двор». Легенды футбола соревновались с любительскими командами Коломны, Пушкино, Подольска, Димитрова и других муниципалитетов. По сложившейся традиции в Балашихе прошла игра с командой военнослужащих дивизии имени Дзержинского.
Кроме того, в Подмосковье прошел турнир Кубок Игоря Акинфеева — в нем участвовали 20 команд со всей России. Финальную игру посетили около трех тысяч болельщиков.
Для любителей в Подольске провели соревнования для юных футболистов, а по всему региону прошли этапы Кубка футбольных мам.
Бег и велоспорт
В марафонах и забегах летом поучаствовали более шести тысяч спортсменов. Сезон завершится 18 октября кроссом «ОдинцовоRUN». На онлайн-платформе проекта «Суперлига Подмосковья» уже зарегистрировались около 24 тысяч любителей бега, ходьбы, плавания и велоспорта. Совместно они преодолели более 22 миллионов километров.
В серии велозаездов Gran Fondo Russia в этом году поучаствовали 4,5 тысячи человек. Область также приняла гонку Cyclingrace, которая охватила еще тысячи спортсменов.
Турниры и соревнования
В Ногинске летом прошли соревнования по стритболу Кубок Давида Берлина, собравшие 250 команд. А в Балашихе, Домодедове и Лобне более двух тысяч человек состязались в шахматах на «Кубке Сергея Карякина».
Большое количество участников также собрал Кубок Александра Овечкина — в матчах играли 24 команды, за которыми следили шесть тысяч зрителей.
Пляжный спорт и плавание
В рамках проекта «Звездное лето в Подмосковье» известные спортсмены и участники телешоу «Титаны» провели мастер-классы в Талдоме, Серпухове, Лыткарине и Можайске.
В массовых заплывах соревновались более двух тысяч человек. Кроме того, в Красногорске прошел фестиваль по сапбордингу.
Киберспорт
В этом году Балашиха стала площадкой для этапа всероссийского фестиваля цифрового спорта «SMP ESPORTS». На нем участники попробовали свои силы в футболе, хоккее, автогонках, боевых искусствах, а также в дисциплине «двоеборье-автомодель».