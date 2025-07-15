Сегодня 17:40 Андрей Воробьев: 133 семьи переселят из аварийного жилья в Дубне до 2028 года 0 0 0 Фото: Александра Степанова Подмосковье

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Масштабную программу по строительству нового жилья и расселению людей из старых зданий реализуют в Дубне. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках визита в город пообщался с местными жителями и сотрудниками особой экономической зоны, а также рассказал о планах комплексного развития территорий.

Новые дома для ученых Возведение новых жилых домов стало особенно актуальным после старта проекта NICA, в котором задействовано множество ученых. «Дубна — это особый город для страны, научный, образованный, интеллигентный, и приятно, что здесь строят жилье хорошего уровня. Мы приехали посмотреть дом, возведенный по программе комплексного развития территорий, которую поддержал президент. Хочу поблагодарить компанию-застройщика, я очень надеюсь, что она и дальше с опережением графика будет всех расселять», — отметил глава региона.

Фото: Александра Степанова 1/3 Фото: Александра Степанова 2/3 Фото: Александра Степанова 3/3

По его словам, для молодых и перспективных ученых необходимо создать не только комфортные условия проживания в квартирах, но и благоустроенные территории и развитую инфраструктуру.

Расселение бараков «В Дубне пять многоквартирных домов в переулке Дачный и по улице Заречной включены в госпрограмму расселения аварийного жилья, 10 человек уже получили новые квартиры, еще 133 ждут своей очереди, и мы работаем над этим вопросом», — подчеркнул Андрей Воробьев. Губернатор добавил, что в проект КРТ включили улицы Тверскую и Октябрьскую. Работы позволят возвести семь новых домов вместо восьми бараков, построенных в 30–40-е годы прошлого века.

Согласно договору, застройщик до июня 2028 года расселит аварийные дома, где проживают около 60 семей. Ранее местные жители обратились к Андрею Воробьеву с просьбой об улучшении жилищных условий.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/6 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/6 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/6 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/6 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 5/6 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 6/6

«Я прожила в бараке 43 года. У нас там было только отопление да туалет, больше никаких удобств. Вода холодная, помыться негде. И вот к Новому году нам выдали ключи от квартиры в МКД, и у нас теперь есть горячая вода. А еще у нас два балкона! » — поделилась радостью Татьяна Кириллова. Людмила Юсова провела в бараке всего на год меньше. Ее семья также получила новое жилье. «Очень нравится и сам дом, и квартира — все современное. Квартиру нам дали с ремонтом, сантехникой, все готово — заселяйся и живи», — подчеркнула местная жительница. Планы комплексного развития территорий в Дубне Процедура расселения началась еще до возведения первых двух домов: две семьи переехали, а еще одна скоро обретет новое жилье, построенное до старта проекта комплексного развития территорий. «Кроме того, шесть семей переедут в дом, который планируем сдать к Новому году. Остальные будут расселены через два-два с половиной года в многоквартирные дома, построенные в рамках КРТ», — пояснил генеральный директор компании «Специализированный застройщик Ин-групп Маленький» Александр Велигодский.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

В общей сложности в 2025 году из аварийного жилья в Подмосковье переселят по государственной программе свыше 10 тысяч человек.

В том числе это касается обладателей жилищных сертификатов, позволяющих оплатить покупку за счет государства. Ими могут воспользоваться люди, дома которых стали непригодными для жизни и были включены в программу. Право собственности, однако, должно быть получено еще до признания здания аварийным. Кроме того, в 13 округах региона сейчас реализуют 19 проектов реновации.