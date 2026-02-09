Сегодня 17:37 Андрей Воробьев: 1,3 тысячи километров дорог отремонтируют в Подмосковье за год 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

В Подмосковье подвели итоги ремонта дорог в 2025 году и наметили планы на новый сезон. О том, какие объемы работ выполнили и что предстоит сделать, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Достижения и планы На совещании с правительством и главами округов Андрей Воробьев напомнил, что ежегодный ремонт дорог очень важен, поскольку позволяет обеспечить безопасность, надежность и комфорт передвижения. Отдельная программа предусмотрена в малых населенных пунктах.

«За прошлый год удалось обновить 1,5 тысячи километров дорог, включая 682 километров муниципальных. На 2026-й у нас тоже серьезная задача — привести в порядок еще более 1,3 тысячи километров автодорог, из них больше половины — муниципальные (727 километров)», — отметил глава региона.

Наибольший объем работ выполнят в семи муниципалитетах. В Солнечногорске приведут в порядок подъезд к СНТ «Кабанье Поле-2», улицу 8 Марта в поселке Поварово и участок дороги от деревни Хоругвиго до Урочища Кочергино — в общей сложности 35 километров. В Дмитровском округе отремонтируют 34 километра дорог, в том числе Лесную улицу в поселке Некрасовский, а также дороги в деревнях Морозово и Высоково. В Воскресенске работы затронут 29 километров. В планах — обновление улиц Вострянской и Хрипуновой в городе и подъезда к СНТ «Химик-3А». В Богородском округе проведут ремонт на улицах Вокзальной и Малое Васильево в Электроуглях. Работы охватят 27 километров. На километр меньше дорог обновят в Подольске — на участке от улицы Победы до улицы Подольских Курсантов, а также на улице Филиппова и в Нефтебазовском проезде.

Обновление коснется улиц Энергетиков, Первомайской и Юбилейной в Дедовске. Общая протяженность дорог, где пройдет ремонт, составит 25 километров.

А еще 24 километра полотна починят в Сергиево-Посадском округе. Там проведут ремонт дороги от трассы А-108 до села Слотино, улицы Центральной, а также проезда между проспектом Красной Армии и улицей 1-й Ударной Армии. Кроме того, в 2026 году в Подмосковье отремонтируют 49 километров важных вылетных магистралей. Больше всего работ запланировано на Волоколамском шоссе (15 километров). Также обновят Симферопольское и Можайское шоссе (по девять километров), Фряновское шоссе (восемь километров), Егорьевское шоссе (шесть километров) и Жуковское шоссе (два километра). По словам министра транспорта Московской области Марата Сибатулина, в 2025 году общий объем отремонтированных дорог в регионе вырос на 28% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 1529 километров. Значительно увеличили и программу ремонта ям и мостов. Приоритетными были улицы в городах, дороги в малых населенных пунктах, а также подъезды к школам, больницам и детским садам. Около трети всех работ выполнили по наказам жителей.

«В прошлом году мы отремонтировали 1391 км дорог, что на 251 километр больше, чем в 2024-м, плюс в 2,5 раза увеличили программу капитального ремонта — еще 138 километров», — пояснил Марат Сибатулин.

Диагностика дорог Специалисты также провели комплексную диагностику дорог, которая показала, что нормам соответствуют 74%. Эти работы легли в основу программы на текущий год. «Кроме того, важным фактором при построении планов являются запросы жителей, в частности на ремонт грунтовых/сельских дорог. Поэтому в 2026-м приоритет в программе отдан муниципальным», — уточнил министр. Повышение уровня безопасности Особое внимание будут уделять повышению безопасности. Например, на автодороге «Кашира — Серебряные Пруды — Узловая» появятся специальные шумовые полосы на обочине.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в этом году завершат капитальный ремонт 14 региональных дорог общей длиной 15 километров. Основные объемы работ придутся на Красногорск, Лосино-Петровский и Шатуру.

Начать их планируют в середине апреля, как только позволят погодные условия.