Сегодня 12:40 Андрей Воробьев: 13 городских парков благоустроят в Подмосковье в этом году 0 0 0 Фото: Сергей Шешин Подмосковье

В Подмосковье продолжается масштабная программа благоустройства, которая заметно преображает общественные пространства и получает живой отклик жителей. О том, как областные парки, скверы и набережные становятся точками притяжения, а также о планах на текущий год рассказал губернатор Андрей Воробьев.

С приходом весны особенно заметны результаты большой работы: регион реализует проекты в каждом округе, включая федеральную программу, которая стартовала еще в 2018 году в Коломне с благоустройства исторических поселений и продолжается по сей день. «А по своей региональной программе мы создаем общественные пространства, включая парки в лесах, реконструируем скверы, мемориалы — все это очень важная работа. Необходимо, чтобы эти территории содержались в надлежащем состоянии, радовали жителей», — отметил Андрей Воробьев.

Запрос на комфортные современные городские пространства есть в каждом муниципалитете, и новые благоустроенные парки, набережные, площади и центральные улицы мгновенно становятся центрами притяжения, что сразу отражается на посещаемости.

С 2019 года на территории региона создали и модернизировали 329 объектов. Работы затронули 137 пешеходных зон и городских площадей, 73 сквера, 71 парк и 48 набережных. Кроме того, в Подмосковье благоустроили 69 активных зон отдыха, в том числе 38 игровых, 22 скейт-парка и девять катков. В рамках программы «Парки в лесу», которая действует с 2021 года, в порядок привели 43 лесопарковые территории.

В прошлом году в области насчитывали 219 благоустроенных парков, а до конца этого года их число достигнет 231. За прошлый год в подмосковных парках побывали 93 миллиона человек, а в этом ожидается уже 105 миллионов гостей.

В текущем году планируется завершить благоустройство еще 70 объектов, среди которых 13 лесопарков, 10 набережных, 13 городских парков, 14 пешеходных зон и площадей. «На 2026 год у нас в плане 13 территорий, причем девять из них — абсолютно новые. Например, лесопарк „Массовка“ в Дедовске, где жители традиционно катаются на лыжах и просили создать более комфортные условия. В Щелкове благоустраиваем лесопарк на улице Неделина, который также очень любят лыжники. В Одинцове приведем в порядок „Трехгорку“ — это не просто место отдыха, а важный пешеходный маршрут жителей к станции МЦД», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Перемены затронут почти 2,5 миллиона жителей целого ряда муниципалитетов. К майским праздникам завершится благоустройство памятного места «Рубеж обороны Москвы» в Лобне, Летнего парка в Малаховке, а также проспекта Победы в Ступине.

Губернатор поручил поддерживать диалог с жителями и тщательно подготовиться к летнему сезону: привести инфраструктуру в порядок, продумать увлекательные программы и привлечь малый бизнес для создания дополнительного комфорта.