28 августа 2025 13:48 Андрей Воробьев: 12 участков теплосетей и 5 котельных построят в Ступине в этом году 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Благоустройство

ЖКХ

Андрей Воробьев

Отопление

Ступино

Ремонтные работы

Подготовка сетей теплоснабжения к зиме продолжается в Подмосковье. Работы проводят во всех округах региона, в том числе в Ступине. Здесь в этом году построят 12 участков коммуникаций, пять котельных и два ЦТП, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Всего в Подмосковье к зиме подготовят более 2,7 тысячи объектов и 10 тысяч километров теплосетей. Все работы завершат до 15 сентября, после чего начнутся пробные топки. Большая программа запланирована во всех муниципалитетах. «Мы также строим новые котельные и ремонтируем те, которые исчерпали свой ресурс. Программу реализуем не только в Ступине. В каждом округе Подмосковья у нас сейчас проходят большие работы по модернизации не только теплоснабжения, но и водоснабжения и энергоснабжения», — сказал губернатор.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Модернизацию сейчас проводят на теплотрассе от улицы Горького до улицы Андропова. Она питает дома, где в сумме живут 11 тысяч человек. Там уже демонтировали 920 метров старых труб, на месте которых появятся новые и современные коммуникации. Первый этап работ завершат после 5 сентября, а второй — до 20-го числа того же месяца. «Состояние трубы было критично плохим: везде наблюдались прорывы, все текло. Такая труба не могла дальше работать. Поэтому сейчас мы здесь положим новую. Это будет абсолютно новый канал, с монолитными камерами больших габаритов, которые легко обслуживаются», — пояснил заместитель генерального директора компании-подрядчика Вячеслав Соколов. Всего в Ступине в этом году отремонтируют и построят 12 участков теплосетей, пять котельных и два центральных тепловых пункта. Работы пройдут не только в городе, но и в поселках Михнево и Жилево, селе Татариново и деревне Леонтьево.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

До 2027 года в рамках программы запланировано еще 21 мероприятие. Построят девять котельных и три участка сетей. Еще семь капитально отремонтируют и два реконструируют. По всему Подмосковью в этом году модернизируют более 500 объектов теплоснабжения, которые снабжают 3,7 миллиона жителей. Котельную оборудуют умными датчиками, чтобы специалисты могли постоянно отслеживать изменения и быстро устранять неполадки. Устройства уже установили на 2,4 тысячи объектов.