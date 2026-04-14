Александр Легков возглавил Совет сторонников «Единой России» в Подмосковье

Депутат Мособлдумы от «Единой России», олимпийский чемпион по лыжному спорту Александр Легков возглавил региональный совет сторонников «Единой России» в Подмосковье. Это решение было принято по итогам заседания центрального совета сторонников, прошедшего в конце минувшей недели.

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев отметил, что сторонники партии, число которых по всей стране уже превысило 900 тысяч человек, — авангард «Единой России».

«Всех вас объединяет готовность к служению, гражданская ответственность и патриотизм. Поэтому сегодня институт сторонников становится понятной и востребованной площадкой, в том числе и для участников специальной военной операции», — подчеркнул Владимир Якушев.

Он напомнил, что партия вступила в масштабный избирательный цикл и приступила к формированию новой народной программы.

«В течение пяти лет мы отрабатывали нашу народную программу — те наказы, с которыми шли на выборы в 2021 году. Как и обещали, в 2026 году обязательно отчитаемся, что удалось сделать и что нет», — сказал Владимир Якушев.

Секретарь Генсовета добавил, что с самого момента образования все программные документы «Единой России» базировались на запросах людей.

«Не станет исключением и наш новый программный документ, над которым мы уже начали работать», — подчеркнул он.

Александр Легков в свою очередь отметил, что сбор предложений в новую народную программу станет основной задачей на ближайшее время.

«В Московской области идет стабильный рост числа сторонников „Единой России“. Сегодня в наших рядах более 70 тысяч членов партии и более 55 тысяч сторонников. И при этом мы наблюдаем растущий интерес молодежи к общественной работе. Люди видят результаты нашей работы и готовы принимать в ней участие», — отметил парламентарий.

Напомним, старт сбору предложений в новую народную программу «Единой России» Председатель партии Дмитрий Медведев дал 19 февраля на первом федеральном отчетно-программном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге.

Сбор инициатив жителей регионов проходит на сайте естьрезультат.рф. Кроме того, в Подмосковье на базе общественных приемных «Единой России» развернуты пункты приема предложений граждан, а также работает телефон «горячей линии» 8-800-200-89-50.