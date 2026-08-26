Александр Двойных: программа развития сельских территорий будет расширена

Модернизация инфраструктуры на селе затронула 8,5 тысячи малых населенных пунктов и 11 миллионов жителей.

Программа комплексного развития сельских территорий (КРСТ) по итогам 2025 года была признана самой эффективной среди всех государственных программ страны, заявил сенатор от Московской области Александр Двойных на конференции с участием представителей «Единой России», министерств и ведомств. Он подчеркнул, что документ был синхронизирован с народной программой партии. «При поддержке „Единой России“ в Госдуме на развитие села в 2026 году было дополнительно выделено 12 миллиардов рублей. Это позволяет расширить охват проектов, которые в текущем году затронут интересы еще трех миллионов сельских жителей», — отметил Александр Двойных.

Фото: Пресс-служба "Единой России" 1/2 Фото: Пресс-служба "Единой России" 2/2

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Ксения Шевелкина представила отчет о реализации программы, отметив ключевую роль партии в интересах сельских территорий при формировании федерального бюджета.

«Общий объем средств на КРСТ с 2021 по 2026 год составил почти 500 миллиардов рублей. За время действия народной программы позитивные изменения затронули 8,5 тысячи малых населенных пунктов и 11 миллионов сельчан. К концу 2026 года эти показатели достигнут 13,5 тысячи пунктов и 20 миллионов человек соответственно», — отметила представитель Минсельхоза. В Подмосковье в рамках программы только за последние два года была выполнена реконструкция трех тепловых пунктов и Дома культуры в Шатуре, капремонт Центра культуры и искусства в Рузском округе, отремонтированы десятки километров коммунальных сетей и другие объекты.

Фото: Пресс-служба "Единой России" 1/2 Фото: Пресс-служба "Единой России" 2/2

Развитие села — одно из приоритетных направлений народной программы «Единой России». На сельских территориях Подмосковья в 42 муниципальных образованиях проживает почти два миллиона человек — более 20% от общего числа жителей региона. Объем производства аграриев Московской области в 2025 году превысил 200 миллиардов рублей. Реализовано более 100 инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, создано почти 11 тысяч новых рабочих мест.