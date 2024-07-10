Акцию «Служу Отечеству» провели в детском лагере «Литвиново»

Герой России, полковник инженерных войск Рустам Сайфуллин встретился с воспитанниками оздоровительного лагеря «Литвиново». Он рассказал детям участников СВО о своей службе и ответил на их вопросы. Мероприятие прошло в рамках совместного проекта фонда «Защитники Отечества» и российского общества «Знание».

Семья и Родина

На встречу с военнослужащим собрались более 250 детей. Сайфуллин рассказал им, что когда-то тоже был школьником, а героями не рождаются — ими становятся.

«Каждый строит себе путь сам. Все профессии важны, но если это выполнять с душой и чистым сердцем, тогда будет отдача, в том числе и к вам», — заявил Герой России.

Ребята поговорили с Сайфуллиным о событиях Великой Отечественной войны, о том, почему так важно помнить историю не только своей страны, но и собственной семьи.

Он рассказал детям, кто достоин называться героем, а также почему важно ставить цели и не останавливаться на своем пути. По его мнению, трудности закаляют характер.

Помочь ветеранам СВО

Подобные встречи полезны не только детям, но и самим военнослужащим, отметила начальник департамента патриотической работы Государственного фонда «Защитники Отечества» Любовь Солдаткина. Она напомнила, что многие возвращаются из зоны СВО с ранениями и теперь их миссия — просветительская деятельность.

«Продолжать передавать опыт, все наши ценности подрастающему поколению — и они тем самым продолжают служить своему Отечеству. Поэтому и название акции родилось само собой», — объяснила Солдаткина.

Акция прошла более чем в 20 регионах России. Военкоры и ветераны спецоперации встретились с молодыми людьми и ответили на интересующие их вопросы. До конца августа к мероприятиям «Служу Отечеству» в рамках трека «Знание. Герои» присоединятся все 89 субъектов страны.

Встретиться с героем

Как ранее отмечал Владимир Путин, участники и ветераны СВО — костяк ВС России. Замглавы Минобороны Анна Цивилева подчеркнула, что сейчас формируется совершенно новая система патриотического воспитания.

«Ветераны СВО, как никто другой, могут донести до юных ребят правду о подвиге, о Родине, о мужестве», — отметила она.

Гендиректор российского общества «Знание» Максим Древаль назвал акцию «Служу Отечеству» уникальной возможностью для молодых людей познакомиться с настоящими героями — теми, кто прямо сейчас пишет великую историю России.

«Такие встречи дадут возможность ребятам глубже понять значимость патриотизма и гражданской ответственности, вдохновиться подвигами реальных людей, которые заслуживают признания и вечной памяти», — объяснил Древаль.

Глава общества «Знание» уточнил, что в рамках акции запланировали проведение более тысячи лекций и мастер-классов. В них примут участие военкоры и ветераны СВО. За год работы госфонд «Защитники Отечества» вовлек в работу по патриотическому воспитанию молодежи более 3,5 тысячи ветеранов спецоперации.

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