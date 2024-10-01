Акция по сбору макулатуры пройдет в Подмосковье в октябре

Акция «В единстве за победу!» проходит в Подмосковье уже почти два года. За это время удалось собрать более 100 тонн макулатуры, а на вырученные деньги купить необходимые бойцам в зоне СВО вещи. Куда можно принести ненужные газеты, книги и картон, а также как привить детям бережное отношения к природе, рассказал в интервью 360 заместитель председателя комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области Олег Балаев.

По его словам, акция по сбору макулатуры проходит уже давно, но именно сейчас она получилась такой масштабной. «У нас будет больше точек для приема макулатуры. Мы заразились этой идеей еще с начала СВО, когда все жители Подмосковья подключились к сбору гуманитарной помощи. Со свой стороны мы решили, что должны помочь, и начали проводить акции по сбору макулатуры, чтобы на собранные деньги отправлять гуманитарные грузы нашим бойцам», — рассказал Балаев.

Он отметил, что сбор макулатуры, может быть, и выглядит как небольшой вклад в общее дело, но на самом деле это не так — люди стали более осознанно относиться к экологии, к важности переработки отходов и сортировке мусора.

«В Московской области благодаря нашему губернатору закрыты все полигоны. Теперь работают комплексы по переработке отходов. Система „Два бака“ тоже начала успешно работать, а это значит, что макулатура пойдет на переработку и еще послужит людям», — пояснил Балаев.

Акция пройдет до середины ноября. Все желающие смогут сдать макулатуру в библиотеках и домах культуры, а школьники и студенты смогут принести ненужные книги, тетради, газеты в свой вуз, колледж или школу.