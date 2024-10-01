Акция по сбору макулатуры пройдет в Подмосковье в октябре
Акция «В единстве за победу!» проходит в Подмосковье уже почти два года. За это время удалось собрать более 100 тонн макулатуры, а на вырученные деньги купить необходимые бойцам в зоне СВО вещи. Куда можно принести ненужные газеты, книги и картон, а также как привить детям бережное отношения к природе, рассказал в интервью 360 заместитель председателя комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области Олег Балаев.
По его словам, акция по сбору макулатуры проходит уже давно, но именно сейчас она получилась такой масштабной.
«У нас будет больше точек для приема макулатуры. Мы заразились этой идеей еще с начала СВО, когда все жители Подмосковья подключились к сбору гуманитарной помощи. Со свой стороны мы решили, что должны помочь, и начали проводить акции по сбору макулатуры, чтобы на собранные деньги отправлять гуманитарные грузы нашим бойцам», — рассказал Балаев.
Он отметил, что сбор макулатуры, может быть, и выглядит как небольшой вклад в общее дело, но на самом деле это не так — люди стали более осознанно относиться к экологии, к важности переработки отходов и сортировке мусора.
«В Московской области благодаря нашему губернатору закрыты все полигоны. Теперь работают комплексы по переработке отходов. Система „Два бака“ тоже начала успешно работать, а это значит, что макулатура пойдет на переработку и еще послужит людям», — пояснил Балаев.
Акция пройдет до середины ноября. Все желающие смогут сдать макулатуру в библиотеках и домах культуры, а школьники и студенты смогут принести ненужные книги, тетради, газеты в свой вуз, колледж или школу.
Любовь к природе и бережное отношение к экологии начинается с детства, уверен зампред. Он рассказал об образовательной программе для детей, которую внедряют в регионе.
«Программа направлена на все возраста — начиная с детсадовского возраста, заканчивая студенческим. Наши сотрудники и эковолонтеры приезжают в школы, колледжи, вузы и читают лекции, проводят увлекательные мастер-классы. Некоторые ребята уже хотят связать свою будущую профессию с экологией, например, стать инспекторами», — рассказал Балаев.
В Подмосковье в октябре пройдет экологический образовательный форум, в котором примут участие представители министерств и ведомств, эковолонтеры, эксперты и, конечно, школьники и студенты.
«Мероприятия форума будут состоять из нескольких блоков. Будет специальный блок для эковолонтеров, ребят, которые станут наставниками для младших школьников, блок для экологов и третий блок для активистов и общественников с участием представителей разных ведомств. Главная задача — решить все важные вопросы без бюрократии, обменяться опытом с коллегами и предложить идеи по защите экологии нашего Подмосковья», — заключил Балаев.
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