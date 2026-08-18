Активисты «Молодой Гвардии» передали более 200 кг корма в приюты для животных

В Серпухове, Истре, Домодедове, Ногинске, Бронницах, Красногорске, Люберцах и других городах Московской области прошла масштабная акция «Молодой Гвардии Единой России». Активисты навестили приюты для бездомных животных, передали более 200 килограммов корма, выгуляли десятки собак, помогли с уборкой территорий, починили вольеры и просто поиграли с теми, кто нуждается в человеческом тепле.

Развитие добровольчества среди молодежи — одно из приоритетных направлений работы «Молодой Гвардии» Подмосковья. Организация регулярно создает возможности для того, чтобы молодые люди не только говорили о помощи, но и оказывали ее на деле.

В Серпухове акция прошла в приюте «Зоозащита». Сюда приехали руководитель «Молодой Гвардии» Московской области Диана Алумянц и глава городского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Алексей Шимко.

«Помощь приютам — это не разовая акция, а часть нашей постоянной работы. Мы регулярно приезжаем, чтобы помочь и словом, и делом.

Волонтерство — это про ответственность и доброту, и я рада, что все больше молодых ребят включаются в эту работу», — сказала Диана Алумянц.

Директор приюта «Зоозащита» Елена Дядюк, которая знает молодогвардейцев не первый год, поблагодарила их за постоянное внимание. «Для нас такая помощь бесценна. Корм, выгул, уборка — это то, без чего приют не может существовать. Но еще важнее — внимание и забота, которые привезли с собой ребята. Они приезжают не раз в год, а регулярно, и мы знаем, что можем на них положиться. Спасибо „Молодой Гвардии“ за эту поддержку», — сказала она.

В Домодедове акция прошла в приюте «Домашний» — сюда передали корм, помогли с хозяйственными делами и пообщались с волонтерами, которые работают здесь ежедневно. В Истре молодогвардейцы навестили приют «Хаски Хелп», где живут в основном северные породы собак, которых часто покупают на волне моды, а потом отказываются.

Ранее молодогвардейцы помогали приюту «Мурзик Шарики» в Шаховской, который пострадал от погодной стихии: разобрали завалы, укрепили вольеры, передали строительные материалы. Молодые люди не намерены останавливаться — в Подмосковье десятки приютов, где каждый день нужна еда, лекарства, рабочие руки и просто человеческое тепло.